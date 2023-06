CONTRATTO PROGRAMMA RFI IN COMMISSIONE TRASPORTI ALLA CAMERA: RAIMONDO (FDI): HO POSTO ATTENZIONE SU RADDOPPIO MILANO – MORTARA

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 7 giugno 2023 – La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha concluso l’esame del Contratto di programma stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo 2022-2026.

La maggioranza di centrodestra, con l’astensione delle forze di opposizione, ha approvato una risoluzione con la quale, tra le altre cose, impegna il Governo ad assicurare il completamento delle opere già finanziate, evitando differimenti dovuti all’aumento del costo dei materiali e dall’incremento del costo energetico o da altre concause, e a porre attenzione, oltre che allo sviluppo e alla manutenzione delle grandi direttrici AV, anche a quello delle linee regionali e direttrici nazionali esistenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza.

“Oltre alla giusta attenzione che questo governo ha fin da subito posto nei riguardi della realizzazione delle cosiddette “grandi opere”, componente imprescindibile del nostro programma, ci sono altre opere, molte delle quali incompiute o mai avviate, che il territorio attende da tempo di vedere realizzate. – Ha spiegato nel corso del suo intervento il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione on. Fabio Raimondo -. Penso anche al raddoppio della tratta Milano – Mortara, che andrebbe a facilitare gli spostamenti di migliaia di pendolari del sud ovest milanese, di Abbiategrasso e Vigevano.

Un intervento, inserito nel contratto di programma di RFI, che attende di essere realizzato da decenni e per il quale anche i sindaci della consulta intercomunale per il trasposto pubblico locale hanno fatto sentire la loro voce.”

