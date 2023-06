“Parole al vento”: la pianista e cantante Laura Fedele in “Sola con un cane” mercoledì 14 giugno a Settimo Milanese

(Mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 7 giugno 2023 – Si concluderà mercoledì 14 giugno con lo spettacolo “Sola con un cane”, protagonista la pianista e cantante Laura Fedele, la settima edizione della rassegna musicale “Parole al vento – Un piano per l’energia”, ciclo di incontri a cavallo tra i radio-show e le lezioni-concerto in programma a Settimo Milanese (Mi), a Palazzo Granaio, presso la Scuola civica di musica Bill Evans (inizio live ore 21; ingresso libero con prenotazione consigliata inviando una mail a info@ahumlive.com). Quest’anno la manifestazione, organizzata senza distinzioni di generi da AHUM, con la direzione artistica di Antonio Ribatti, il contributo dell’amministrazione comunale di Settimo Milanese, il supporto dello studio dentistico My Smile e la media partnership del quotidiano Il Giorno e Cheyenne Production, ha visto la partecipazione di alcuni dei più rappresentativi pianisti della scena italiana, da Umberto Petrin a Francesca Badalini fino a Michele Fazio.

In “Sola con un cane”, ovvero canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine, Laura Fedele, artista “no limits” che si muove con disinvoltura tra jazz, blues, soul e canzone d’autore, dividerà il palco con l’amato Barney, il suo inseparabile compagno a quattro zampe, in uno spettacolo in cui le canzoni si alterneranno ai monologhi, in un gioco ritmico che lascerà spazio anche all’improvvisazione. Il tutto sotto l’attenta supervisione di Barney, il vero “muso ispiratore” di questa divertente e sincera performance artistica.

Cantante, pianista (ma anche fisarmonicista), compositrice, docente e scrittrice, Laura Fedele ha al suo attivo undici album e un gran numero di concerti in Italia e all’estero, in particolare in Germania, Francia e Svizzera. La sua personalità poliedrica le ha permesso di esplorare differenti ambiti e stili musicali, pur mantenendo sempre saldo il legame con la musica afroamericana. È stata invitata in moltissimi festival italiani e internazionali, tra cui il prestigioso Jazz and Heritage Festival a New Orleans e nel 1996 ha partecipato al Premio Tenco. Tra i suoi album un cenno particolare merita “Pornoshow”, nel quale ha riadattato alcuni brani di Tom Waits in italiano: un’operazione tanto ardita quanto riuscita, che ha ottenuto grandi consensi di critica e di pubblico. Nel dicembre del 2020 ha partecipato al talent di Rai 1 “The Voice Senior”, arrivando in semifinale.

“PAROLE AL VENTO – UN PIANO PER L’ENERGIA”, settima edizione

Dal 15 marzo al 14 giugno 2023 – Settimo Milanese (Mi)

Il programma

Mercoledì 15 marzo – Umberto Petrin

«JAZZ, SOUL E ALTRE DIVAGAZIONI: il jazz e la musica soul-funk anni ‘70/’80»;

Mercoledì 12 aprile – Francesca Badalini

«LE PIANISTE COMPOSITRICI: da Clara Schumann a Tori Amos»;

Mercoledì 10 maggio – Michele Fazio

«L’ACROBATA: una vita da pianista, dal campetto di calcio ai film di Sergio Rubini»;

Mercoledì 14 giugno – Laura Fedele

«SOLA CON UN CANE: canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine».

Dove: Civica scuola di musica “Bill Evans”, c/o Palazzo Granaio, salone eventi, largo Papa Giovanni XXIII 1, Settimo Milanese (Mi).

Inizio spettacoli: ore 21.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata inviando una mail a info@ahumlive.com