PARTY LIKE A DEEJAY 2023: Il concerto evento di domenica 11 giugno anticipa alle ore 15.00, con termine alle 20.00

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2023 – Nuovo orario e nuova modalità di accesso per il concerto evento di domenica 11 giugno presso l’Arco della Pace che chiuderà la due giorni di PARTY LIKE A DEEJAY, la grande festa di Radio Deejay che animerà Milano il prossimo weekend: per motivi di ordine pubblico, legati alla contemporanea presenza di altri eventi in città, lo spettacolo musicale viene infatti anticipato alle ore 15.00 con termine alle ore 20. Resta invariata la lineup degli artisti che si esibiranno.

Chi è in possesso del biglietto prenotato gratuitamente su TicketOne dovrà recarsi agli infopoint della radio dislocati all’interno di Parco Sempione nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per ritirare il braccialetto ufficiale che consente di accedere all’area del concerto di domenica all’Arco della Pace, che resta totalmente gratuito. I minori under 4 potranno accedere senza biglietto e senza bracciale. I posti dedicati alle persone con disabilità sono limitati e prenotabili inviando una mail all’organizzatore: info@videomobile.it.

Resta ad accesso libero lo show di sabato presso l’Arco della Pace dalle ore 17.00 e tutto il resto del programma della due giorni all’interno di Parco Sempione.