Sabato 10 e domenica 11 giugno il Museo della Scienza propone attività e visite guidate speciali nell’ambito della One Ocean Week Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano 7 giugno 2023. Sabato 10 e domenica 11 giugno, nell’ambito della One Ocean Week Milano promossa da One Ocean Foundation, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone attività e visite guidate speciali dedicate all’oceano.

I visitatori potranno emozionarsi sul ponte di comando del transatlantico Conte Biancamano, salire a bordo di un’antica caravella, ascoltare le storie di esploratori e marinai, partecipare a un talk tra scienza e biologia, conoscere gli studi di Leonardo sull’acqua, scoprire tesori del mare rimasti sulle spiagge e nuotare tra le profondità oceaniche in realtà virtuale.

Tutte le attività dei laboratori e le installazioni digitali sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

PROGRAMMA

WaterCycle Talk | incontro – dai 14 anni

Domenica 11 giugno | ore 16 | Sala Biancamano, pad. Aeronavale | durata 90 min

Talk con scienziati, biologi e divulgatori per raccontare l’importanza dell’acqua e sensibilizzare sulla necessità di proteggerla in quanto bene prezioso ed essenziale alla vita.

A cura di One Ocean Foundation

Evento ad ingresso libero su prenotazione > https://www.1ocean.org/oceanweek/registerhttps://www.1ocean.org/oceanweek/register

Transatlantico Conte Biancamano | visita guidata – dagli 8 anni

Sabato 10 giugno ore 14.30, 15.30, 16.30 e domenica ore 15.30, 16.30, 17.30, pad Aeronavale | durata 45 min

Partecipiamo a un tour guidato sull’affascinante ponte di comando del transatlantico Conte Biancamano varato nel 1925. Insieme allo staff del Patrimonio storico, scopriamo uno degli oggetti più emozionanti del Museo, testimonianza dell’epoca gloriosa dei transatlantici di lusso che si contendevano il Nastro Azzurro per la traversata più veloce.

15 partecipanti per ogni turno, su prenotazione online sul sito del Museo

Storie di viaggi per mare | visita guidata – dai 4 ai 6 anni

Sabato e domenica ore 10 e 15.30, pad. Aeronavale | durata 45 min

Un brigantino goletta, un transatlantico, un catamarano e un sottomarino. Ma cosa sono? Come si muovono nel mare? Ascoltiamo il racconto di esploratori e lupi di mare per scoprire diversi modi di navigare e la storia dei più suggestivi oggetti dell’esposizione dedicata ai trasporti Navali.

25 partecipanti per ogni turno, su prenotazione online sul sito del Museo

One Ocean VR – dai 12 anni

Sabato e domenica ore 10, 11, 12, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, Sala del Cenacolo | durata 45 min

Tuffiamoci nel primo parco safari acquatico in realtà virtuale al mondo ed esploriamo un oceano pieno di vita tra delfini, tartarughe, balene, lamantini e leoni marini. Nuotiamo alla scoperta delle meraviglie del mare lasciandoci travolgere da animazioni iperrealistiche grazie a un innovativo algoritmo di intelligenza artificiale. Per i più temerari: immergiamoci in una gabbia per osservare da vicino lo squalo bianco.

8 partecipanti per ogni turno, su prenotazione online sul sito del Museo

Avventure a bordo – dai 3 ai 6 anni

Sabato e domenica ore 11.30, 14 e 17, iLab Viaggi per mare, pad. Aeronavale | durata 45 min

Saliamo a bordo di un’antica caravella, vestiamo i panni dell’equipaggio e immergiamoci nell’avventura di un grande viaggio. Esploriamo la nostra nave, gli strumenti di bordo e prepariamoci ad attraversare l’oceano. Le mappe, la bussola e le stelle orienteranno il nostro viaggio, il comandante ci guiderà nella navigazione. Mari in burrasca, gabbiani e topolini animeranno il nostro viaggio per mare.

25 partecipanti per ogni turno, su prenotazione online sul sito del Museo

Leonardo e le vie dell’acqua | visita guidata – dai 9 anni

Sabato e domenica ore 11.15 e 15.15, Gallerie Leonardo, Edificio Monumentale | durata 45 min

Esploriamo la figura di Leonardo da Vinci tra arte, tecnica, ingegneria e scienze. Conosciamo i luoghi della sua formazione e i grandi cantieri toscani e milanesi del Rinascimento, scopriamo il suo modo di disegnare per indagare la natura e rappresentare le sue idee, osserviamo paesaggi e vie d’acqua attraverso i suoi studi e i primi disegni di fiumi e canali artificiali della città come i Navigli.

20 partecipanti per ogni turno, su prenotazione online sul sito del Museo

souvenirdamare

Sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, a ciclo continuo, Edificio Monumentale

Scopriamo la collezione di oggetti in plastica della designer Angela Ponzini, raccolti nelle estati dal 2019 ad oggi nella Riserva Naturale Regionale Punta Aderci in Abruzzo e tra le spiagge di Vasto, Mottagrossa e Torre Sinello. “Tesori” del mare che sono conservati e mostrati insieme agli scatti realizzati durante i ritrovamenti per riflettere sulla vita dei materiali plastici in relazione con l’ambiente.