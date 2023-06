Ambulatorio dentistico sociale. Il sindaco: “Faremo il possibile per mantenerlo sul territorio”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 8 giugno 2023 – “Faremo il possibile perché Regione Lombardia e ASST Rhodense trovino una soluzione alternativa che garantisca agli assistiti del territorio di continuare a usufruire di un servizio importante come l’ortodonzia, senza doversi spostare sino ad Arese. Ci batteremo in tutte le sedi possibili per impedire il trasferimento in una sede così lontana e scomoda per la nostra cittadinanza”.

Queste le parole del sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’ASST Rhodense da cui dipende la Casa di Comunità di via dei Lavoratori di Corsico. Questa mattina, in occasione di un incontro tra i sindaci e la dirigenza di ASST, è stato ribadito quanto già comunicato nelle scorse settimane: nei prossimi due anni, periodo previsto per i lavori di ristrutturazione dell’ex Asl di via dei Lavoratori, l’ortodonzia sarà spostata nella sede di Arese. In seguito, hanno assicurato, il servizio tornerà a Corsico.

“Abbiamo chiesto ad ASST – aggiunge Grazia Campese, consigliera delegata alla Promozione della salute – anche di conoscere nel dettaglio quanti cittadini usufruiscono del servizio per ogni Comune, in modo da poter programmare un sostegno concreto per i pazienti di Buccinasco con risorse comunali. La salute è un diritto che va garantito e il nostro Comune anche questa volta intende fare la propria parte. Nessuno a Buccinasco sarà lasciato solo”.

