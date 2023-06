I valori del nuovo Bauhaus Europeo a Trezzano con il festival internazionale Urban Giants e Birreficenza

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno l’evento di graffiti più importante d’Italia con

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 giugno 2023 – Trezzano torna a ospitare Urban Giants, evento di graffiti più importante d’Italia e conosciuto a livello internazionale organizzato dall’associazione We Run The Streets: da venerdì 9 a domenica 11 giugno nella location compresa tra il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi e i muri perimetrali della vetreria Vetropack in via San Cristoforo, si riuniranno 150 writers e street artist provenienti da 20 Paesi in tutto il mondo.

L’associazione ha deciso di mantenere gli stessi spazi dello scorso anno, in modo da

proseguire il successo riscosso nel 2022 con l’integrazione tra la kermesse artistica e

Birreficenza, la grande festa della birra organizzata da Grupifh Onlus per raccogliere fondi a sostegno dei numerosi progetti dell’associazione a sostegno delle persone con disabilità (Explorabile, basket, street art, musicoterapia, laboratorio d’arte, clowneria, teatro), al via giovedì 8 giugno. Per i giorni del festival sarà possibile, in maniera totalmente gratuita, vivere i luoghi toccati dall’evento e osservare gli artisti all’opera. Le giornate saranno arricchite con numerose attività che permetteranno a tutti gli interessati di vivere un’esperienza a 360°: workshop di graffiti e di pittura, musica dal vivo, spettacoli, musica.

Oltre a un evento speciale: la cerimonia di bollatura per l’annullo speciale dell’evento a

cura di Poste Italiane che si terrà sabato 9 giugno alle ore 15 alla presenza del sindaco Fabio Bottero, dell’assessora agli Eventi Cristina De Filippi, del presidente di We Run The Streets Marco Zanghi con i rappresentanti dell’associazione, del direttore della Filiale Milano 4 Ovest Maria Grazia Mazza e della referente territoriale di Filatelia Loredana Lenza.

Il timbro, realizzato nel formato tondo, riproduce il logo dell’Urban Giants: per l’occasione

sono state pubblicare 4 cartoline edite da Poste Italiane in edizione limitata, che raffigurano il graffito di Brain Mash nella foto di Aurora Falsina, di Losmetzican nella foto di Dante Cavicchioli, 140 Ideas nella foto di Umberto Gasparinetti e TSF Crew dall’archivio di We Run The Streets.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare e sostenere fin dal 2015 il festival di graffiti che richiama a

Trezzano artisti provenienti da tutto il mondo – dichiara Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio – e negli anni è cresciuto dal punto di vista della qualità e del coinvolgimento della nostra comunità sia per le proposte alla cittadinanza sia per le collaborazioni con le aziende del territorio come Caparol (azienda leader del gruppo DAW Italia quale sponsor tecnico), Digital Technologies, Maxi Sport, CAP e la vetreria storica Vetropack che ha concesso i suoi muri perimetrali per la creazione di un museo contemporaneo a cielo aperto che caratterizza ormai tutto il territorio.

Sosteniamo questa sinergia per promuovere, con le realtà del territorio, i valori di inclusione e

bellezza indicati nel Nuovo Bauhaus Europeo (estetica, sostenibilità, inclusione), lanciato dalla

presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel settembre 2021, che aggiunge una dimensione culturale al Patto verde europeo. Sulla base di questi principi abbiamo riqualificato i muri di scuole e aziende rigenerando luoghi di studio e lavoro, spazi fondamentali per lo sviluppo umano sostenibile della nostra cittadina. Desideriamo proseguire su questa strada”.

“Il valore artistico e culturale di Urban Giants – conclude il sindaco – sarà suggellato quest’anno anche da Poste Italiane che, su nostra proposta, ha deciso di dedicare al festival trezzanese untimbro che permetterà di diffondere la cultura della street culture in tutte le sue forme. Ne siamo molto orgogliosi”.

Tutti gli sponsor: A.K.A. – Caparol – Digital Technologies – Maxisport – Vetropack –

Gruppo CAP – Coloroficio Rossi Service – F. M. Group Srl – Gimar – Corner of the

bomber – Solo Stile Milano – Sibilla – Manos – SPA Società Prodotti Antibiotici. Con

We Run The Streets, Grupifh e Birreficenza.

IL PROGRAMMA DI BIRREFICENZA + URBAN GIANTS

Attività pre-evento Urban Giants

giovedì 8 giugno

sede Maxi Sport (via Cellini 2)

ore 16.30 – Presentazione evento 2023

ore 17 – Workshop di graffiti su T-Shirt

Birreficenza

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

dalle ore 18.30 – Festa della birra e musica dal vivo con Sailing River (ore 18.30), Otuz Bir (ore 19.30), Quantum Groove (ore 20.30), Wanted e la Combriccola del Gabry (ore 21.30), Peanuts (ore 22.30), Somecomecrash, Dracma e Macchianera (ore 23.30)

Venerdì 9 giugno

Urban Giants + Birreficenza

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

ore 10 – apertura cancelli per artisti dalle ore 18.30 – Birreficenza a cura del Grupifh e la partecipazione della Scuola Civica di Musica e Befly Aerial. Musica dal vivo con NoStageDiving (ore 20), Controluce (ore 21), Eyenlights Party Band (ore 22), Helmet Sun (ore 23), Samcomecrash, Dracma e Macchianera (ore 00.00).

Sabato 10 giugno

Urban Giants + Birreficenza

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

ore 9 – apertura cancelli per il pubblico

ore 10 – Workshop di pittura con Caparol e Rossi Service

ore 14 – Stand annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane (fino alle 19)

ore 15 – Cerimonia di bollatura

ore 15.30 – Laboratori di pittura per bambini o ragazzi con SPA Farmaceutica

dalle ore 18 – Birreficenza a cura del Grupifh e la partecipazione di Dance dance dance e musica dal vivo con Jazz Gospel Alchemy (ore 18), Malibustacy (ore 20), Mama’s Anthem (ore 21), Visapatana (ore 22), I Mama (ore 23), dj set Fred Dope (ore 00.30)

Domenica 11 giugno

Urban Giants + Birreficenza

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

ore 9 – apertura cancelli per il pubblico

ore 10 – Workshop di graffiti con Gimar

ore 15 – Laboratori di pittura su magliette per bambini o ragazzi con Maxisport

ore 17.30 – Il Grupifh onlus presenta “Il Mago di Oz” con la regia di Barbara Fossati con Paolo, Monica, Sofia, Daniela, Antonio, Luca, Rebecca, Ale M., Ale V., Ale Mu, Matteo, Margherita, Federica, Sonia, Jasmine, Enza, Andrea, Martino, Simone, Marco, Allegra, Antonio, Massimo, Penelope, Annalaura. Aiuto in scena: Sara. Musiche e scenografie a cura di Arianna, Marco P., Matteo, Luca, Monica, Federica, Marco, Massimo, Stefano, Stefania, Enza, Novi, Franca, Daniela, Jasmine, Simone, Annalaura, Antonio

ore 18.30 – Birreficenza a cura del Grupifh e la partecipazione di Maury’s Dance e musica dal vivo con One Spirit Inside (ore 20.30).

