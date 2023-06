RITORNA IL BALLO DELLE DEBUTTANTI SUL LAGO MAGGIORE 2023

(mi-lorenteggio.com) Verbania, 8 giugno 2023 – Ritorna, grazie al patrocinio del Comune di Verbania, la dodicesina edizione del BALLO DEBUTTANTI LAGO MAGGIORE presso Villa Giulia a Verbania sabato 2 settembre 2023, organizzata dalla NO PROFIT APEVCO sotto la guida della sua Presidente Giovanna Pratesi. Un evento di grande tradizione storica che racchiude in sé aspetti di solidarietà, culturali e di promozione e valorizzazione del territorio. L’edizione 2023 sarà all’insegna della solidarietà ed in particolare contro la violenza sulle donne. Le Debuttanti, infatti, durante la serata di gala, indosseranno le scarpe rosse ed i cavalieri una scarpetta rossa come bottoniera per significare quanto il Ballo Debuttanti Lago Maggiore sia sensibile a queste dolorose e irrisolte tematiche.

Tre saranno le Onlus che si affiancheranno all’evento: WE WILL CARE, AMARENE e AVIS.

WE WILL CARE ONLUS che si occupa del recupero dei malati oncologici attraverso percorsi innovativi, già presente nell’evento dello scorso anno.

AMARENE ONLUS che si occupa della prevenzione e cura delle malattie renali, tesa all’assistenza e alla cura di pazienti nefropatici. Una ragazza che ha subito il trapianto del rene, Giulia Sarnataro 24 anni di Verbania, sarà una debuttante 2023 Testimonial di Amarene la cui partecipazione sarà offerta da Apevco No Profit.

AVIS Verbania per la sua attività rivolta alla tutela delle donne vittime di violenza e vicina a quelle donne che hanno subito o, ahimè, stanno ancora subendo, la violenza da parte di uomini che non hanno alcun rispetto nei loro confronti e continuano ad oltraggiarle reiteratamente.

Durante la serata di gala saranno raccolti fondi destinati alla solidarietà.

Alla luce del successo dell’edizione 2022, e grazie al Patrocinio del Comune di Verbania, sabato 2 settembre 2023 la serata del Gran Galà avrà luogo alle ore 19,30 alla quale è possibile partecipare compilando l’apposita scheda di prenotazione sul nostro sito web al seguente link: https://bit.ly/3q3wmzK.

Siamo così giunti alla 12ma edizione, un bel traguardo che ci inorgoglisce, ottenuto nel rispetto della tradizione storica, ma adeguato ai tempi odierni che ha rivalutato quelli aspetti, oggi forse andati un po’ perduti, che riteniamo siano una ricchezza ed abbiano un valore senza tempo. Ciò ha permesso di conseguire consensi e destare l’interesse e l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso.

Inoltre di nuovo insieme con l’Associazione P.I.F passa il favore “Charity” che collaborerà alla manifestazione con la presenza della sua Presidente Anna Bonini e delle sue associate: Giuliana Bonfardeci, Emanuela Ferlito e Cristina Nitti. La collaborazione delle preziose e infaticabili Lorella Grieco e Barbara Bussandri oltre a Simona Mendicino, Rebecca Copercini, stagista presso Apevco No Profit ed ex-debuttante, e a Lorenzo Prezioso che saranno di grande sostegno allo staff organizzativo.

Mantenuto lo svolgimento del percorso formativo delle debuttanti che si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre 2023 con lezioni impartite da qualificati docenti: Michela Beltrami e Marzia Bogianchini – Ballo e portamento, Claudia Parisi – Galateo e Bon Ton, Maria Grazia Pratesi – Dizione, Mariangela Camocardi – La Donna nella storia, Cristiana Bonfanti – Comunicazione, Barbara Bussandri – Armocromia e Gestione del proprio outfit, Sergio Banfi – Posa fotografica, Rosa Sica – Nutrizione, Camilla Moro Saporiti – Psicologia, Debora De Annuntiis – Gestione della propria immagine – https://www.ballodebuttantilagomaggiore.it/ballo-debuttanti-lago-maggiore-2022/i-nostri-docenti/, escursioni turistiche finalizzate alla valorizzazione/promozione del territorio e prove della coreografia del Gran Debutto.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul nostro sito web al seguente link: www.ballodebuttantilagomaggiore.it.

Domenica 3 settembre 2023 avrà luogo l’iniziativa “Modelli per un giorno” presso Villa Giulia. Un pomeriggio dedicato ai bambini che prevede un qualificato shooting fotografico al quale possono iscriversi bambini da 3 a 12 anni recandosi sul nostro sito web al seguente link: https://www.ballodebuttantilagomaggiore.it/modelli-per-un-giorno/.

Durante la serata di gala, sabato 2 settembre 2023, all’interno della Villa, gli ospiti potranno apprezzare le opere di Giovanni Rosazza Visual Artist Painter di Biella e di Camilla Moro Saporiti pittrice, oltre che docente di psicologia, di Solcio di Lesa. Le opere disposte nel salone e nel foyer valorizzeranno le sale di Villa Giulia con quel tocco artistico che arricchirà ulteriormente l’aspetto culturale dell’evento. Una sfilata di moda a cura di Oscar Boutique di Verbania avrà luogo durante il Gran Galà.

Gli scrittori Mariangela Camocardi e Mirko Zullo, inoltre, presenteranno le loro ultime pubblicazioni in due serate distinte durante i giorni previsti per la preparazione delle debuttanti all’evento.

La stilista Patrizia Farinelli, già presente nella scorsa edizione, ha confermato la sua preziosa collaborazione confezionando gli abiti delle debuttanti tutti cuciti a mano nella sua sartoria. Si è aggiunta una nuova e prestigiosa collaborazione per il trucco/parrucco con l’Ispi “Botticelli” e IMA (International Make-up Artist) di Mestre-Conegliano Veneto, un’équipe che ha già avuto varie esperienze in eventi di alto livello.

Un accento particolare è rivolto alle numerose attività che roteano in questo evento, creando uno scambio di prestazioni, servizi e visibilità oltre ad una notevole sinergia mediatica, molte delle quali appartenenti al nostro territorio come:

MB dance Passion di Michela Beltrami e Dear Sport di Omegna, – Mobili Pavesi, Mc Donald’s, Bianchi Fiori, Verbanogel, Globalpesca, FireFly Spettacoli di Daniela Migliorero, Tango argentino Claudia e Manolo, Cinealpi Videomaker, Giardini Botanici di Villa Taranto, Hotel Novara e Hotel Majestic, Gioele Eventi e Wedding e RVL La radio, Agenzia Vivere&Viaggiare, Ottica San Vittore, La Tecnica, Centro Estetico Crisalide, Oscar Boutique di Verbania

-Aqva di Cannero, – Laica di Arona, – GMO Giovani Musicisti Ossolani e La Mimosa Fiori di Domodossola, – la pittrice e psicologa Camilla Moro Saporiti di Solcio di Lesa, – Mirko Zullo scrittoregista Verbania-Milano, – Caffè del Corso di Giuseppe Caricchia e Comune di Cannobio meta di una escursione turistica.

Oltre ad altre attività fuori dal nostro territorio come:

Patty Farinelli Haute Couture Stilista abiti debuttanti, Staff trucco/parrucco a cura dell’Ispi “Botticelli” e IMA International Make-up Artistdi Mestre-Conegliano Veneto, Fotografo Sergio Banfi di Legnano, Fotografi Osvaldo Rubinelli e Ermanno Pastorato di Biella, Show Dance Carol e Luigi di Milano, Piccy Academy di Salvatore di Betta referente del Sud Italia, Mirò Fashion di Angela Cannata referente di Brescia e provincia, Shopping Center “Il Leone” di Lonato (BS), Developmovement Catering di Torino, Sempione News di Legnano (MI), Sophie Sapphire Fashion Blogger di Roma, Giovanni Rosazza Visual Artist Painter di Biella. Infine un’ulteriore collaborazione con Princess 3D Project sviluppata su Instagram e Tik Tok con reel, post e stories che hanno pubblicizzato l’evento.

La dodicesima edizione 2023 sarà da ricordare per le importanti iniziative di solidarietà, per la crescente attività divulgativa social-web che ha notevolmente arricchito la visibilità dell’evento raccogliendo presenze da tutta Italia mirate a far conoscere ancor di più lo splendido territorio del Vco e per la conferma del percorso culturale-formativo delle partecipanti che rende questo evento unico del suo genere.

