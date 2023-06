SALUTE. IL 10 GIUGNO A VILLA SCHEIBLER IL PRIMO APPUNTAMENTO DI “SALUTE IN COMUNE” 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2023 – Sabato 10 giugno, a Villa Scheibler, nel cuore del Municipio 8, si terrà il primo appuntamento di “Salute in Comune”, un’iniziativa dedicata alla promozione della salute e dei corretti stili di vita attraverso laboratori, giochi, approfondimenti e attività che vedranno il coinvolgimento di cittadini, cittadine e associazioni del territorio.



“Con Salute in Comune – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – puntiamo a inaugurare un palinsesto di appuntamenti diffusi in città, occasioni di socialità e partecipazione pensate per promuovere consapevolezza e favorire l’accesso ai servizi e alle corrette informazioni di tipo sociale e sanitario da parte di tutti i cittadini e le cittadine, attraverso un momento di incontro in presenza che possa favorire la partecipazione anche dei più vulnerabili, con attività laboratoriali ed esperienziali. Grazie alla sinergia tra il Comune e l’associazionismo, anche nel cuore dei nostri quartieri sarà possibile contribuire alla costruzione di un reale welfare di prossimità in cui le risposte offerte dal territorio si inseriscano all’interno di una rete che le renda uniformi, tempestive e più efficaci”.



“È fondamentale – aggiunge la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi – offrire, proprio vicino casa, occasioni di incontro e informazione dedicate ai cittadini, soprattutto su temi delicati come quelli della salute. Come Municipio 8 siamo felici di aver constatato, ancora una volta, la grande disponibilità delle associazioni cittadine a realizzare un’iniziativa così importante”.



Diverse le attività previste: a partire dalle 8.30, presso la casa delle Associazioni che ha sede a villa Scheibler, Avis Milano metterà a disposizione un’unità mobile per fornire informazioni sulla donazione di sangue e per effettuare visite e prelievi; alle 10 partirà una passeggiata storica alla scoperta di Quarto Uglerio e della vecchia Musocco; alle 11 e alle 16 sarà la volta delle visite guidate, a cura della Lipu e di Fondazione Carlo Perini/Vecchi amici di Quarto, di Villa Scheibler.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, apriranno gli stand e ci sarà l’avvio dei laboratori, a cura di diverse associazioni: dal truccabimbi, alle esibizioni sportive, dalle degustazioni alle prove libere di sport come pallavolo e kickboxing, dagli spettacoli teatrali a quelli musicali.

Alle attività ricreative e di socialità si affiancheranno quelle informative: ci saranno stand sulle apnee del sonno, sulla rete alzheimer cittadina, sulle dipendenze da gioco d’azzardo, sui servizi e i progetti attinenti alla salute mentale, sulla diagnosi e la gestione del diabete, sul decadimento cognitivo, sul primo soccorso e molto altro, con l’idea che l’attenzione verso la salute e l’eventuale presa in carico debbano essere complessive e riguardare tutti gli aspetti della vita di una persona, a 360 gradi.



Il programma completo della giornata è disponibile https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/progetti-e-pubblicazioni/salute-in-comune-2023

Villa Schleibler si trova in via Felice Orsini 21 ed è raggiungibile con i mezzi pubblici (linea 57 fermata via Satta angolo via Lessona; linea 40 fermata via Amoretti angolo Lessona, passante ferroviario fermata Quarto Oggiaro e con la M3 – fermata Affori Nord).

V.A.