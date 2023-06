Adolescente dalla Grecia per la cura di una patologia invasiva dell’orecchio che le aveva tolto il sorriso

(mi-lorenteggio.com) Monza, 09 giugno 2023 – È una storia a lieto fine quella di un’adolescente arrivata dalla Grecia all’ospedale San Gerardo per essere sottoposta ad un delicato intervento microchirurgico di asportazione di una patologia invasiva dell’orecchio.

Ad eseguirlo il dott. Guglielmo Romano e la dott.ssa Francesca Galluzzi della Struttura

Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal prof. Werner Garavello, professore di

Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

La ragazzina era affetta da un colesteatoma dell’orecchio, patologia invasiva che le aveva

danneggiato l’udito e provocato una paralisi del viso, privandola del sorriso da più di un

anno. In considerazione dell’alta complessità dell’intervento chirurgico i medici greci hanno

inviato la giovane paziente ai medici del San Gerardo, centro di alta specializzazione per la

cura delle patologie dell’orecchio.

Con l’ausilio di tecnologie all’avanguardia in dotazione alle sale operatorie della Fondazione

IRCCS San Gerardo dei Tintori, quali moderni microscopi operatori, particolari strumenti

microchirurgici e sistemi di monitoraggio neurologico, è stato possibile asportare

completamente la patologia e preservare l’integrità del nervo facciale.

L’adolescente non ha presentato complicanze postoperatorie ed è stata dimessa dopo pochi

giorni dall’ospedale. L’aver preservato il nervo facciale ha consentito già un iniziale recupero

della motilità del viso e del sorriso, destinato a migliorare ulteriormente nei prossimi mesi.

“Sono felice e onorato di contribuire – spiega il dott. Romano – all’attività

dell’Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Gerardo, con l’esperienza maturata nel campo

della chirurgia dell’orecchio in venti anni di attività in centri di eccellenza in Italia e all’estero”.

“Ancora una volta il San Gerardo di Monza, grazie alla elevata competenza e professionalità

dei suoi operatori – sottolinea il Direttore Generale Silvano Casazza – conferma la sua

‘vocazione’ nel far fronte a bisogni anche complessi e rari in una fascia d’età importante

come quella adolescenziale, permettendo, in questo caso, alla piccola paziente di recuperare il sorriso”

Redazione