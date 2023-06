Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: “Accertamenti programmati”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2023 – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere è arrivato in struttura intorno alle ore 15 di venerdì 9 giugno, tre settimane dopo le dimissioni del 19 maggio scorso, avvenute dopo 45 giorni di ricovero. I suoi medici, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, hanno firmato un bollettino relativo alle condizioni dell’ex premier, ricoverato – si legge – “per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, a oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme“.