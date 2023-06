Ceriano – Scambio libri e materiale scolastico usato con Giraskuola.it

Piattaforma online per risparmiare ed evitare gli sprechi

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 9 giugno 2023. Anche quest’anno per le famiglie di Ceriano Laghetto sarà possibile scegliere di risparmiare ed evitare sprechi con l’acquisto o lo scambio di libri di testo e materiale scolastico usato tra gli alunni dello stesso plesso scolastico o di altri plessi che aderiscono alla stessa piattaforma, anche in altri comuni (in particolare in Brianza, nell’alto Milanese o in provincia di Bergamo). Libri di testo, prodotti di cancelleria, strumenti musicali o strumenti da disegno non più utilizzati, potranno essere scambiati con altre famiglie di Ceriano Laghetto o di Comuni della zona, attraverso una piattaforma software specializzata, in grado di mettere in contatto in maniera semplice ed intuitiva domanda e offerta.

L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha rinnovato l’adesione alla piattaforma Giraskuola.it, promossa da Giraskuola Srl, una start-up innovativa che mette in relazione persone dello stesso Comune e con figli frequentanti lo stesso istituto scolastico. Attraverso la piattaforma sarà possibile scambiarsi libri di testo usati o altro materiale didattico, a partire da quelli adottati nella scuola secondaria di primo grado fino a quelli adottati alla scuola secondaria di secondo grado. Obiettivo primario della piattaforma è quello di fare incontrare le persone e favorire il risparmio e il riciclo dei prodotti della filiera scolastica.

L’utilizzo del servizio è semplice: si entra nel sito giraskuola.it e si seleziona il Comune di residenza (in cui è attivo il servizio), poi il plesso scolastico, quindi la classe di appartenenza ed infine il testo che si intende vendere o acquistare. A quel punto vengono evidenziate le copie disponibili dello stesso testo. Nel caso in cui si fosse interessati a vendere o acquistare altro materiale scolastico si può fare la stessa cosa cercandolo o inserendolo nelle apposite categorie. “Anche quest’anno proponiamo questo strumento innovativo che semplifica le attività di ricerca dei libri scolastici usati e di altro materiale scolastico” -commenta l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo. “E’ un’occasione di risparmio per le famiglie, ma anche di sostenibilità ambientale, per evitare che libri ancora in ottimo stato finiscano al macero, o che strumenti di uso prettamente scolastico, ancora utilizzabili vengano gettati tra i rifiuti”.

Per maggiori informazioni: https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/CerianoLaghetto

V.A.