Cormano elezioni comunali, il M5S sarà parte della coalizione per Cormano 2024

(mi-lorenteggio.com) Cormano, 9 giugno 2023. Massimo De Rosa (coordinatore provinciale M5S Milano): «Il Movimento Cinque Stelle Cormano sarà parte della coalizione per Cormano 2024, che riunirà le formazioni progressiste. Riteniamo che questo accordo sia il percorso migliore al fine di riportare i temi al centro della nostra azione politica fra le priorità per il futuro di Cormano. Dopo sei mesi di confronto con le altre forze politiche, ci siamo riconosciuti in una proposta comune, attraverso la quale proporre ai cormanesi la nostra idea di città: una Cormano inclusiva e democratica, dove la tutela dell’ambiente e della salute siano i perni sui quali costruire un futuro fatto di sviluppo sostenibile.

In questi anni il Movimento Cinque Stelle ha lavorato per la città dento e fuori dai palazzi istituzionali, in Comune come in Regione Lombardia. Abbiamo lavorato per trovare i fondi da destinare alla riqualificazione della “freccia Arancio”: la metrotranvia Milano-Limbiate; abbiamo fatto in modo che fosse finanziato lo studio di fattibilità per il prolungamento della linea gialla della metropolitana M3 da Comasina a Cormano; abbiamo ottenuto fondi regionali per i centri storici e per gli spazi comunali e ci siamo stati quando, durante i mesi più tragici della pandemia, abbiamo dato ai cittadini la possibilità di tamponi e mascherine gratuite.

Continueremo ad essere al vostro fianco. Abbiamo un anno per lavorare insieme a voi alla Cormano del futuro. Partendo proprio da quell’ascolto e da quell’attenzione ai bisogni di tutti, che paiono essere stati dimenticati nel corso di questi ultimi quattro anni» così il coordinatore provinciale del M5S, Massimo De Rosa, annuncia la sottoscrizione del patto di coalizione che schiera il Movimento Cinque Stelle cormanese all’interno della coalizione che unisce il fronte progressista in viste delle elezioni amministrative di Cormano, in programma nel 2024.

V.A.