LUNGOLAGO COMO, INAUGURATO TRATTO DA SANT’AGOSTINO A PIAZZA CAVOUR

Intanto sono terminati i lavori di posa delle paratie che sono quindi pronte ad entrare in funzione in caso di necessità. Il complesso cantiere sta vedendo la realizzazione del tratto dalla Darsena a piazza Cavour, la realizzazione della biglietteria lato del bastione ovest e l’avviamento delle procedure di accatastamento per la cabina elettrica e per la biglietteria. Completati, invece, i lavori di posa elementi di difesa idraulica (panconi) per circa 300 metri da viale Geno al bastione est; il rivestimento esterno in pietra lato lago da Sant’Agostino a tutta la Vasca A; l’edifico a uso della cabina elettrica presso i Giardini di Ponente; le strutture in elevazione e la soletta di copertura della vasca A; la pavimentazione da Sant’Agostino al bastione est (circa 300 metri lineari per circa complessivi 4.000 metri quadrati di porfido) e l’impianto di illuminazione della Vasca A; la fognatura bianca (collettamento acque verso le vasche) lato Sant’Agostino e piazza Cavour; i ritegni sismici Bastione Ovest; la posa del portone della darsena; la posa delle tubazioni di collettamento delle acque bianche a servizio della vasca A e la posa del pontile n°3.