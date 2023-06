PALAZZO MARINO. IN COMUNE I PREMI NOBEL PER LA PACE 2022

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2023 – Le foto dell’incontro di oggi in Comune con i rappresentanti delle Ong russa Memorial e ucraina Center for Civil Liberties, premiate con il Nobel per “l’impegno per i diritti e contro gli abusi di potere”.

Le due organizzazioni, rappresentate da Elena Zemkova, direttore esecutivo di Memorial Russia, Andrea Gullotta, Presidente Memorial Italia e Mykhailo Savva, membro del board del Center for Civil Liberties di Kiev, parteciperanno nei prossimi giorni alla festa di Radiopopolare.

Ad accoglierle a Palazzo Marino, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e la vicepresidente della commissione Esteri della Camera Lia Quartapelle. Con loro anche Michele Migone di Radiopopolare e Anna Zafesova, giornalista e scrittrice, collaboratrice dei quotidiani La Stampa e Il Foglio.

Redazione