PARCO TICINO. MASTERPLAN MALPENSA: IL MINISTERO CONFERMA L’IMPORTANZA DELLE BRUGHIERE

(mi-lorenteggio.com) Magenta 08 giugno 2023 – Il documento pubblicato oggi dal Ministero conferma che l’alternativa “7” non è adeguata sia in termini di consumo di suolo sia in termini di impatto sulle brughiere del Parco del Ticino.

Pertanto, pur esprimendo parere favorevole al Masterplan, prescrive che lo stesso dovrà essere sviluppato su differenti alternative, ad esempio la “2”o la “2a”, e non sulle aree delle brughiere.



Il Parco del Ticino ha sempre sostenuto queste opzioni, in quanto le aree delle brughiere del Gaggio e di Tornavento rappresentano un unicum straordinario che ha la necessità di essere tutelata.

Pertanto non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’esito della valutazione ministeriale, con l’auspicio che al più presto si concluda anche l’iter per l’istituzione del Sito Natura 2000 su queste aree, riconoscimento atteso da ormai dieci anni.



