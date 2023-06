Sardegna, volo emergenza: gemellini di 3 mesi in pericolo di vita trasferiti da Cagliari a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2023 – E’ atterrato da pochi minuti sull’aeroporto di Milano Linate un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’aereo, decollato da Ciampino, ha effettuato, sulla tratta Cagliari-Milano, il trasporto sanitario d’urgenza di due gemellini di soli tre mesi in imminente pericolo di vita.



I due bimbi, precedentemente ricoverati presso il Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula” (CA), necessitavano di determinate cure salva-vita ed è per questo che la Prefettura di Cagliari ha richiesto l’immediato e tempestivo intervento dell’Aeronautica per consentire il ricovero dei piccoli presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, dove potranno ricevere cure mediche specifiche.

La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica Militare in pronto intervento presso l’aeroporto militare di Ciampino. E’ da qui che il Falcon 50 è decollato poco dopo le 13 alla volta dell’aeroporto di Cagliari, dove è atterrato intorno alle 14:00 e ha potuto così imbarcare i due piccoli pazienti, di cui uno in culla termica, accompagnati dai genitori e da un’equipe medica.

Ripartito dall’aeroporto sardo intorno alle 14:45, l’aereo è atterrato a Linate intorno alle 15:45 dove un’ambulanza, in attesa dei piccoli gemelli, li ha subito trasportati presso l’Ospedale di destinazione. A questo punto il Falcon 50 ha fatto rientro a Ciampino, riprendendo la consueta prontezza operativa a favore della collettività.

Dopo aver ricevuto la richiesta di intervento immediato da parte della Prefettura di Cagliari, è stata la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di emergenze, ad attivare la missione di volo.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, spesso bambini, proprio come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell’Aeronautica Militare, in particolare del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, questi ultimi recentemente impegnati nel supporto costante alla popolazione dell’Emilia-Romagna, duramente colpita dalla forte alluvione.

Redazione