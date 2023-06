CHAMPIONS LEAGUE. COMBATTUTA E DRAMMATICA VITTORIA DEL MANCHESTER CITY CONTRO L’INTER, BATTUTA PER 1 A 0

(mi-lorenteggio.com) Istambul, 10 giugno 2023 – Lo stadio Atatürk di Istanbul si è colorato di nerazzurro per dare il via alla finale di UEFA Champions League 2022/23. Una straordinaria coreografia per dare la giusta carica alla squadra di Simone Inzaghi, ma, la fortuna non è stata vicina ai nerazzurri con la rete decisiva al 68′ con il gol di Rodri. I nerazzurri sfiorano il pareggio con Lukaku, subentrato a Dzeko, nei minuti finali.

Un brillante gol al 69° minuto di Rodrigo ha siglato una drammatica e combattuta vittoria per 1-0 contro l’Inter, assicurando che la favolosa squadra di Pep Guardiola fosse incoronata campione d’Europa per la prima volta.

In quella che è stata la notte più bella dei 129 anni di lunga e orgogliosa storia del Club, la vittoria ha anche suggellato il Triplete di Premier League, FA Cup e Champions League e ha scatenato scene emozionanti di gioia sfrenata tra giocatori, staff e tifosi.

Opportunamente, per quella che è stata la 300esima vittoria di Pep come allenatore del City, il trionfo ha anche visto il visionario catalano diventare il primo allenatore nella storia del calcio a supervisionare due volte un Triplete, con Guardiola che ha anche guidato il Barcellona all’impresa unica nel 2009.

Molti tifosi si sono riversati in piazza Duomo dove sono già partiti i primi cori, con tanto di sfottò verso i cugini del Milan, eliminati in semifinale.

A Milano delusione sia in piazza Duomo che a San Siro, dove è stato istallato un maxischermo di oltre 400 metri quadrati, dove erano presenti più di 46mila interisti.

