Inter – Manchester City: M5 chiude più tardi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2023 – Sabato 10 giugno potenziamo alcune linee per agevolare gli spostamenti dei tifosi da e per lo stadio di San Siro. Dal pomeriggio le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza.

M5 chiude più tardi. Treni aggiuntivi su M1

M5 è potenziata durante gli spostamenti dei tifosi e chiude più tardi. Gli ultimi treni partono dai capolinea di San Siro e Bignami all’1:30. Anche su M1 viaggiano treni aggiuntivi.

Chiudono al solito orario le linee M1, M2 e M3: dopo la chiusura, i treni sono sostituiti dai bus NM1, NM2 e NM3. Informazioni a questa pagina.

M4 è chiusa fino al 30 giugno. Maggiori informazioni a questa pagina.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Stazioni M5 chiuse sul finire della partita

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

Navette speciali dal parcheggio Lampugnano

Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

Linee di superficie potenziate

In occasione della partita, sulle linee 16 e 90/91 viaggiano vetture aggiuntive rispetto al normale servizio.