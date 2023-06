MILANO E LOMBARDIA: RACCOLTA CIBO PER PER CANI E GATTI, BANCO ALIMENTARE ‘BALZOO’ E ‘IL GIGANTE’ IN CAMPO PER CONTRASTARE CRISI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2023 – ‘Banco Alimentare Zoologico Onlus Balzoo’, che conta 53 sedi in Italia e 650 volontari, e supermercati ‘Il Gigante’ rinnovano un’alleanza che, in un momento economico difficile, vuole aiutare milanesi e lombardi che fanno fatica a far quadrare i conti. E’ questo l’obiettivo della giornata organizzata oggi per sostenere cani e gatti privi di un padrone e per dare un sostegno ai proprietari in difficoltà. Nei punti vendita ‘Il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati, la maggior parte dei quali in Lombardia) e presso i ‘PetStores Animali che Passione’, i clienti hanno infatti donato cibo che “con il supporto dei volontari della Onlus – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo della Grande Distribuzione – verrà distribuito a canili e gattili del territorio e alle famiglie degli amici a quattro zampe che faticano a nutrire adeguatamente i propri animali”.

Redazione