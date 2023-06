Milano. Incidente nella notte in via Caprilli, feriti due 20enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2023 – Questa notte, intorno alle ore 1.00, in zona San Siro, in via Caprilli 13, all’altezza dell’incrocio con via Gignese, due giovani di 20 e 23 anni, sono finiti contro un ostacolo. Soccorsi dai Vigili del Fuoco, da due ambulanza della Croce Verde, da due automediche, sono stati trasportati in codice giallo, uno all’ospedale Policlinico, l’altro al Niguarda. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

