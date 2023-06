Cesano Boscone. Pompieropoli: 270 i bambini e le bambine che hanno superato con esito positivo il percorso addestrativo

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 giugno 2023 – Giornata intensa per i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Milano, che per tutta la giornata hanno accolto, come comunicano 270 bambine e bambini che hanno partecipato a “Pompieropoli” e che hanno ottenuto l’attestato del superamento con esito positivo del percorso di addestramento dando prova di grande abilità e coraggio perchè “Il pompiere paura non ne ha”.

Sin dall’apertura alle ore 10.00, come già scritto stamane, un lunga coda di famiglie affollava il gazebo dell’iniziativa, organizzata insieme ai volontari del Rione la Corte.

V. A.