DECANATO DI CESANO BOSCONE. A SAN GIUSTINO LA CELEBRAZIONE DEL ‘CORPUS DOMINI’ – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 giugno 2023 – Tra te tante iniziative oggi in città, in serata, presso la Chiesa di San Giustino, chiesa tra i quartieri di Corsico e Cesano Boscone, i fedeli delle tre parrocchie cittadine si sono ritrovati, alla presenza delle autorità civili, accompagnate dal Gonfalone, e militari della città, per la ricorrenza del “Corpus Domini” con una partecipata processione che ha percorso la Via dei Tigli, via delle Querce, via Curiel (interno), per concludersi in Chiesa a San Giustino con solenne benedizione Eucaristica.

L. P.