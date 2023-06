POGGIO RUSCO (MN), ASSESSORE SERTORI: EX SCUOLA ALBERGHIERA ‘ONMI’, AGGIORNATO PROGETTO SECONDO RICHIESTE SOPRINTENDENZA

(Mi-lorenteggio.com) Mantova, 12 giugno 2023 – La giunta regionale ha approvato l’atto integrativo dell’Accordo di programma per l’acquisizione e la rivitalizzazione dell’ex scuola alberghiera ‘ex Onmi’, nel comune di Poggio Rusco (Mn). L’atto prevede l’aggiornamento del progetto definitivo esecutivo – recependo alcune modifiche richieste dalla Soprintendenza – e aggiorna il cronoprogramma. Il fabbricato ospiterà un centro diurno integrato per l’assistenza agli anziani.

RILANCIO DEL TERRITORIO – “Con questo passaggio – spiega Massimo Sertori, assessore regionale con delega alla Programmazione negoziata – compiamo un nuovo passo avanti per completare la ricostruzione post sismica di questo territorio e agevolare il reinsediamento delle attività e delle funzioni pubbliche nel tessuto cittadino. I tempi di realizzazione delle opere saranno ridotti, anche grazie all’introduzione del nuovo Codice dei Contratti”.

“Grazie agli strumenti di programmazione negoziata – conclude Sertori – Regione rilancia i territori e supporta i comuni nella realizzazione di interventi prioritari e attesi dai cittadini”.

RISORSE E INTERVENTI – L’approvazione dell’ipotesi dell’atto integrativo non comporta un ulteriore impegno di spesa a carico di Regione Lombardia rispetto a quanto previsto dall’Adp sottoscritto nel 2020. L’insieme degli interventi prevede un finanziamento complessivo di 1.932.070 euro, di cui 175.070 euro per l’acquisizione dell’immobile da parte di Regione Lombardia, 1.598.726 euro per il recupero, finanziato con il Fondo per la ricostruzione della Struttura Commissariale e 158.273 euro a carico del comune di Poggio Rusco per il recupero e per gli allestimenti degli spazi.

