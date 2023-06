“Rozzano sotto le stelle”, torna la rassegna estiva del Comune

Musica dal vivo, serate danzanti, cinema all’aperto, street food e intrattenimento per i bambini. E’ tutto pronto per la rassegna di eventi estivi che animerà la città dal 18 al 30 giugno con quattro appuntamenti per vivere insieme le sere d’estate.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 12 giugno 2023 – L’edizione 2023 di “Rozzano sotto le stelle”, la kermesse di eventi estivi promossa e organizzata dal Comune di Rozzano per trascorre insieme l’estate in città prenderà il via domenica 18 giugno. Ad aprire la rassegna sarà una serata danzante con musica dal vivo e ballo liscio a Valleambrosia. A seguire, un palinsesto che mescola musica, intrattenimento e cinema e si sviluppa in diverse piazze e quartieri. Nel corso delle serate si potrà gustare street food e cenare all’aperto.

“Tra gli obiettivi di questa iniziativa – spiega il sindaco Gianni Ferretti – c’è quello di offrire ai cittadini nuove opportunità di aggregazione e di svago anche in questo periodo estivo, con il piacere di sorridere, incontrarsi e sviluppare quel senso di coesione, fiducia e partecipazione che è alla base di ogni comunità”.

Il primo appuntamento di domenica 18 giugno è alle ore 21 presso lo spazio del parcheggio in viale Monte Amiata. L’”Orchestra Elisa” si esibirà dal vivo in un grande spettacolo di musica anni ‘60 e ‘70 che farà da cornice ideale per tutti gli amanti del ballo liscio.

Sabato 24 giugno la festa si sposta in piazza Berlinguer a Ponte Sesto con la musica dal vivo del gruppo “Trilogy” che a partire dalle ore 21 proporrà un repertorio adatto al ballo liscio tradizionale e ai balli di gruppo. In programma inoltre scivoli gonfiabili per i bambini.

Anche quest’anno non può mancare il cinema all’aperto. L’appuntamento è per domenica 25 giugno alle ore 21.30. In piazza Fontana a Quinto Stampi sarà proiettato il film di animazione “Space Jam New Legends”, la nuova pellicola della saga che questa volta vede protagonista la star del basket LeBron James.

L’evento conclusivo della kermesse si terrà venerdì 30 giugno alle ore 20 in piazza Foglia con un tributo alle più belle canzoni dei favolosi anni ’80. Sarà impossibile non ballare e non farsi travolgere dai ritmi incalzanti e dai raffinati arrangiamenti di brani famosi caratterizzati da un’inconfondibile impronta rock. Per i più piccoli allestimento di giochi e scivoli gonfiabili.

V.A.