(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2023 – E’ stato approvato il Piano strategico della Città metropolitana di Milano per il triennio 2022-2024- Orizzonte 2026 (PSTTM). Il documento, adottato a marzo, è stato deliberato in via definitiva dopo il passaggio con i Comuni della Conferenza metropolitana. Sostenibilità, connettività, prossimità, inclusione e attrattività sono i cinque pilastri del Piano strategico triennale , documento previsto dallo Statuto dell’ente, giunto alla sua terza edizione. Pur essendo in continuità con i Piani precedenti, il documento 2022-2024 propone uno sguardo nuovo, frutto del nuovo contesto socio-economico che si è creato dopo la pandemia, e basato su una rinnovata visione del territorio e su una co-partecipazione degli attori che lo vivono.

Il nuovo Piano strategico triennale 2022-2024 -Orizzonte 2026 si declina sulle sei missioni già previste dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Tanti gli obiettivi prefissati, che l’ente di area vasta punta a raggiungere sia attraverso la propria attività, sia coinvolgendo Comuni e corpi intermedi e che ha voluto organizzare in una sorta di Agenda strategica, a sua volta organizzata in dieci filoni di lavoro prioritari (Driver), che selezionano e combinano gli obiettivi strategici, innestandoli su piani e progetti in movimento o di nuova generazione.

Dal Campus metropolitano smart, per lo sviluppo di servizi digitali innovativi nei Comuni dell’area metropolitana, alla Politiche verdi e blu, per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, passando per la Sustainability, intesa come promozione della transizione digitale e dello sviluppo sostenibile.

E, ancora, il metabolismo circolare metropolitano, per il governo della filiera dei rifiuti e la gestione integrata del ciclo delle acque, il diritto alla mobilità, per un territorio interconnesso e multimediale, e il governo degli spazi della produzione e della logistica.

Le scuole (di proprietà della Città metropolitana, quindi secondarie di secondo grado) diventano avamposti di comunità per favorire l’inclusione sociale attraverso la riqualificazione degli edifici esistenti e la loro apertura alla comunità.

Il lavoro, inteso come promozione dei servizi all’occupazione e della formazione, è un driver chiave. Rigenerazione urbana, col recupero di edifici e spazi degradati, e Sistema salute territorio, per favorire l’integrazione tra i servizi sanitari di prossimità ed i servizi sociali, completano il quadro.

“Arriviamo con soddisfazione all’approvazione di questo documento strategico triennale, previsto dallo Statuto e fondamentale per guidare la nostra azione di ente di area vasta in concertazione con tutti i Comuni dell’area metropolitana – commenta il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo– Sui cinque pilastri del Piano strategico triennale andremo a modulare la nostra attività e la nostra programmazione quotidiane per plasmare il domani del territorio, che vogliamo cresca in maniera sostenibile, connessa, inclusiva e attrattiva, senza perdere di vista la prossimità”.

Redazione