Ceriano – La festa di fine anno chiude l’anno scolastico!

Successo per il tradizionale saluto dei ragazzi al termine delle lezioni

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 13 giugno 2023 – Una “pizzata” in allegria dopo l’ultimo suono della campanella per la scuola secondaria di primo grado, una festa nel pomeriggio per bambini della primaria, lo spettacolo conclusivo sabato mattina con la consegna dei “diplomi” per la scuola d’infanzia. Le scuole di Ceriano Laghetto hanno celebrato lo scorso fine settimana la conclusione di un nuovo anno scolastico con un saluto speciale ai principali protagonisti, ovvero gli alunni. Accanto ai genitori e agli insegnanti, per l’ultimo giorno di scuola erano presenti anche il Sindaco, Roberto Crippa, col Vicesindaco e Assessore all’Istruzione Dante Cattaneo e l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero Romana Campi. Ai bambini in uscita dalla scuola primaria, che hanno terminato quest’anno la quinta classe, è stata consegnata in omaggio una penna Usb, mentre ai “remigini”, che hanno completato il primo anno di scuola primaria, è stata consegnata una scatola di pastelli, come piccolo dono simbolico da parte dell’Amministrazione comunale.

Poi, via libera ai festeggiamenti nel giardino della scuola, con momenti di condivisione, giochi, musica e intrattenimento per tutti, in due momenti diversi, per la secondaria e poi per la primaria. Sabato mattina invece, laboratori condivisi tra bambini e genitori, canti e brevi spettacolini messi in scena dai bambini alla scuola d’infanzia Ballerini, dove sono anche stati consegnati i “diplomi” per i grandi che da settembre approderanno alla scuola primaria.

“Abbiamo vissuto momenti coinvolgenti ed emozionanti con i nostri bambini e ragazzi e con le loro famiglie, al termine di un anno scolastico impegnativo ma ricco di soddisfazioni” -commenta l’Assessore all’Istruzione Dante Cattaneo. “Ora iniziano le vacanze, un periodo di divertimento, amicizie, condivisioni e relax per i nostri studenti, che quest’anno a Ceriano Laghetto possono contare addirittura su otto proposte differenti di camp estivi, grazie alle nostre meravigliose associazioni. A tutti auguro una splendida estate, per rivederci a settembre carichi di entusiasmo”.

“La riuscita dell’iniziativa è stata frutto di una collaborazione attiva e sinergica tra le famiglie, le istituzioni ed i diversi volontari” – dichiara il Presidente del Comitato Genitori delle scuole di Ceriano Laghetto, Romina Demasi. “Desideriamo rivolgere il nostro grazie più sentito ad ognuno per la fattiva collaborazione e nello specifico alle associazioni GS Volley dal Pozzo, ASD Braves baseball, ASD Calcio Oratorio Ceriano, Club Tennis Ceriano, Scuderie Groane e alla Sezione Nazionale Alpini Cesano Maderno, che con le loro proposte hanno intrattenuto i nostri ragazzi con giochi ludici e sportivi adatti alle diverse fasce d’età. Fieri e felici dell’ottimo intrattenimento creato, diamo appuntamento ai nostri prossimi eventi”.