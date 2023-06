Città metropolitana di Milano: il rendiconto 2022 approvato in Consiglio

(mi-lorenteggio.com) Milano 13 giugno 2023 – Riflettori accesi, nel Consiglio metropolitano di lunedì 12 giugno, sul rendiconto 2022. Il consigliere delegato al Bilancio e Patrimonio, Dario Veneroni, ha illustrato all’assise i numeri dell’ente di area vasta a dimostrazione dei risultati della gestione del 2022. Il documento è poi stato sottoposto al parere dei Comuni durante la Conferenza metropolitana di oggi, martedì 13 giugno, e quindi deliberato definitivamente dal Consiglio metropolitano.

I risultati di gestione dell’esercizio confermano che il bilancio della Città metropolitana di Milano non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie e presenta un risultato di competenza non negativo: l’ente ha conseguito l’obiettivo di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il conto del bilancio, si registra un risultato di amministrazione pari a 668,6 milioni di euro, suddivisi in fondi accantonati (306,1 milioni di euro); fondi vincolati (262,8 milioni di euro); fondi destinati agli investimenti (65,3 milioni di euro); fondi disponibili (34,6 milioni di euro).

Le entrate tributarie ammontano a 210,3 milioni di euro, quelle extratributarie a 112,5 milioni.

In termini di spesa, quella corrente si attesta su 338,2 milioni, di cui 110,2 milioni a titolo di rimborso allo Stato per il concorso alla finanza pubblica, corrispondenti al 52,4% delle entrate tributarie.

Le spese in conto capitale ammontano a 166,3 milioni: le più rilevanti sono quelle relative ai trasporti e diritto alla mobilità per il 60,8% e all’edilizia scolastica per il 24,9%.

Nel 2022 si conferma la progressiva riduzione del debito; dal 2011 non è stato contratto nuovo debito né è prevista l’assunzione di mutui o prestiti nel prossimo triennio. A seguito della restituzione delle quote capitale si prevede, quindi, di ridurre ulteriormente lo stock a 422,8 milioni di euro nel 2025.

“Un grande lavoro di verifica dei residui è stato svolto da tutti gli uffici e direttori di area della città metropolitana di Milano, che ringrazio – ha commentato il consigliere delegato Veneroni – Approvando oggi il consuntivo potremo, nel giro di un mese, arrivare all’approvazione del bilancio previsionale”.

