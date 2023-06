Incidente mortale a Castegnato (BS), 23enne cade da traliccio e muore

(mi-lorenteggio.com) Castegnato, 13 giugno 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.45, lungola via Padana Superiore all’altezza del civico 111/a, per cause in fase di accertamento, un operaio di 23 anni è precipitato da un traliccio da un’altezza di circa 50 metri. Fatale la caduta, l’uomo è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine insieme ai funzionari dell’ATS, che indagano per ricostruire tutta la dinamica dell’infornuio mortale.

Durante la mattinata, un altro operaio. è deceduto mentre lavorava in un cantiere lungo la A4 tra Desenzano e Brescia, dopo esser stato investito da un camion in transito.

Redazione