Nel nome di Calvino, “Città Visibili” a Monza

Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.

Italo Calvino, “Le città invisibili”

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 giugno 2023 – Nel 2023 cade il centenario della nascita di Italo Calvino, che nella sua poetica ha sempre posto al centro la relazione stretta, vitale, tra le parole e le cose, facendo della narrazione un veicolo privilegiato per trasmettere quanto c’è di visibile al mondo. Proprio per la sua capacità di offrirsi a molteplici livelli di lettura Italo Calvino è stato scelto dalla Direzione regionale Musei Lombardia come filo rosso che unisce nel 2023 i tredici musei che alla Direzione fanno capo unitamente alla Galleria dell’Accademia Tadini di Lovere e ad altre Istituzioni che desidereranno condividere questa proposta.

Nell’ambito delle iniziative dedicate al grande scrittore, in sei musei verrà proposta la conferenza “Città visibili. L’immagine della città nell’arte, tra memoria, sogno e speranza”.

L’incontro, gratuito, affronta le immagini della città, dal medioevo all’età contemporanea, secondo un percorso, non cronologico, che tocca temi chiave con cui le città si sono da sempre

confrontate: la memoria, la relazione, la solitudine, la narrazione, la cartografia, i confini.

Chi ci condurrà è Giovanna Brambilla, storica dell’arte e responsabile progetti territoriali della Direzione regionale Musei Lombardia.

Il primo appuntamento è giovedì 15 giugno, alla Cappella Espiatoria di Monza, Via Matteo da Campione, 7/a, Monza, ore 20,30

Per il personale docente è possibile, su richiesta, un certificato di presenza valido ai fini della formazione.

L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione a drm-lom.cappellaespiatoria@cultura.gov.it