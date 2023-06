Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia raccontano il patrimonio della Collezione Paolo VI – arte contemporanea

(mi-lorenteggio.com) Concesio, 15 giugno 2023 – Ciceroni d’eccezione per la Collezione Paolo VI-arte contemporanea.

Sabato 17 giugno 2023 gli studenti della Scuola di Didattica dell’Arte per i Musei dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia illustreranno gratuitamente al pubblico il ricco patrimonio della collezione custodita a Concesio.

Con l’obiettivo di formare operatori culturali museali, con l’iniziativa di sabato la scuola di Didattica dell’Arte vuole offrire ai propri studenti la possibilità di testare sul campo quanto appreso in aula, mettendoli direttamente a confronto con l’utenza. Sfruttando in questo modo le competenze acquisite grazie alla professionalità dei docenti.

In particolare, durante l’anno accademico, gli studenti del corso di “Didattica dei linguaggi artistici” hanno lavorato – guidati dal docente Paolo Sacchini – per ideare, progettare e strutturare tre visite guidate ad hoc dedicate alla Collezione Paolo VI, utilizzando approcci e nozioni valide in qualsivoglia contesto artistico-museale. In particolare, nel progetto sono coinvolti gli studenti del terzo anno del corso di diploma accademico di I livello in Didattica dell’Arte per i Musei, a cui si aggiungono alcuni studenti del diploma accademico di II livello in Comunicazione e Didattica dell’Arte. Per loro si tratta della prima concreta esperienza in veste di “ciceroni”, un battesimo del fuoco grazie al confronto con autori come Matisse, Chagall, Picasso, Dalí, Rouault, Fontana, Hartung, Casorati, Manzù, Sironi, Vedova, Pomodoro e tanti altri.

Le visite guidate saranno tre: la prima alle ore 14:15 (con gli studenti Angela Pintossi, Valentina Rigamonti, Ylenia Sivo e Sara Zilioli), la seconda alle 16.00 (Sara Maria Castoldi, Elena Florindi, Alex Gioacchini e Martina Moretti) e alle ore 17.00 (Asia Degli Agosti, Chiara Licotti, Alessandro Mondini e Alice Nicotra).