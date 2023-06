Lombardia, Pil +1,7% nel 2023. Silvia Scurati (Lega): “Regione sempre attenta a sostegno imprese e lavoro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno – Per il 2023 le stime di crescita del Pil e dei consumi lombardi sono attestate a + 1,7% rispetto al + 1,2% del dato nazionale. In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale e vicepresidente della IV° Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Silvia Scurati.

“La ripresa economica in Lombardia è evidente e viene confermata, ancora una volta, dalle previsioni di Confcommercio che posiziona la nostra Regione prima in classifica per crescita di Pil e consumi. Questo risultato è anche frutto di quanto messo in campo da Regione Lombardia nel sostegno al tessuto economico locale e contro il caro bollette, recuperando i livelli pre-pandemici e facendo meglio di molte altre economie europee”.

“Ricordo – prosegue Scurati – che Regione Lombardia, attraverso l’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha varato nel febbraio scorso un nuovo pacchetto economico del valore di 288 milioni di euro per aiutare l’economia locale. Si tratta solo dell’ultimo di una serie d’interventi promossi da Regione nell’ultimo biennio, misure che hanno portato oltre 1,3 miliardi di euro alle imprese lombarde”.

“Efficientamento energetico degli impianti produttivi al fine di ridurre l’impatto ambientale, attrattività della Lombardia con l’attivazione di investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale e costante finanziamento di bandi per sostenere la competitività delle PMI sono le misure vincenti che, grazie al lavoro della Lega, confermano ancora oggi la Lombardia locomotiva del Paese e tra i principali motori d’Europa” conclude Scurati.

