MANNARINO_SOLD OUT LE DATE ROMA il 16 e il 17 giugno & GARDONE RIVIERA (BS) il 1° luglio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2023 – MANNARINO è tornato live con il suo tour “Corde 2023”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e annuncia il SOLD OUT delle date del 16 e 17 giugno a Roma al Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” e dell’1 luglio a Gardone Riviera (BS) al Festival del Vittoriale Tener-a-mente. Il tour è partito il 10 giugno con la data zero a Campobasso e proseguirà a Roma, la città di Mannarino.

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il Tour “Corde 2023” è partito da Campobasso il 10 giugno (data zero) e proseguirà venerdì 16 e sabato 17 giugno con dueappuntamenti sold out nella città di Roma. Seguono gli appuntamenti a Gardone Riviera (BS), anche quest’ultimo sold out, Cervere (CN), Tarvisio (UD), Cernobbio (CO), Jesolo (VE), Benevento, Atri (TE), Porto Recanati (MC), Spoleto (PG), Massa d’Albe (AQ), Gavorrano (GR), Livorno, Alghero (SS), Grottaglie (TA), Diamante (CS), Zafferana (CT) e Noto (SR) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 nei principali festival e rassegne culturali estive d’Italia.

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti sono occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita. Le date si sono svolte in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band.

L’artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti Mannarino ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.

CALENDARIO

Sabato 10 giugno 2023 | Campobasso @ Festival dei Misteri (DATA ZERO)

Venerdì 16 giugno 2023 | ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” SOLD OUT

Sabato 17 giugno 2023 | ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” SOLD OUT

Sabato 01 luglio 2023 | Gardone Riviera (BS) – Festival del Vittoriale Tener-a-mente SOLD OUT

Giovedì 13 luglio 2023 | Cervere (CN) – Anima Festival

Domenica 16 luglio 2023 | Tarvisio (UD) No Borders Music Festival

Sabato 22 luglio 2023 | Cernobbio (CO) – LaVilla Music&Arts Festival

Domenica 23 luglio 2023 | Jesolo (VE) – Suonica Festival – Parco Pegaso

Venerdì 28 luglio 2023 | Benevento – Arena Musa

Sabato 29 luglio 2023 | Atri (TE) – AtrIncontra – Piazza Duchi di Acquaviva

Mercoledì 02 agosto 2023 | Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

Venerdì 04 agosto 2023 | Spoleto (PG) – Suoni Controvento – Anfiteatro Romano

Domenica 06 agosto 2023 | Massa d’Albe (AQ) – Festiv’Alba

Martedì 08 agosto 2023 | Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce

Mercoledì 09 agosto 2023 | Livorno – Fortezza Vecchia di Livorno

Venerdì 11 agosto 2023 | Alghero (SS) – Festival Abbadula

Lunedì 14 agosto 2023 | Grottaglie (TA) – Cinzella Festival

Venerdì 18 agosto 2023 | Diamante (CS) – Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore

Venerdì 25 agosto 2023 | Zafferana (CT) – “Sotto il Vulcano Fest, Etna in Scena” – Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 26 agosto 2023 | Noto (SR) – “Le scale della Musica, Noto Estate 2023” La Scalinata della Cattedrale