MILANO: 120 ANNI AUTOMOBILE CLUB, PRESIDENTE FONTANA: NO A POSIZIONE IDEOLOGICHE CONTRO AUTO, ACI PARTNER STRATEGICO PER NUOVI MODELLI MOBILITÀ

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2023 – “L’Automobile Club di Milano sui temi della mobilità e della sicurezza stradale è un solido riferimento per l’intera collettività. Nel corso della sua gloriosa storia si è affermato come partner strategico per automobilisti e motociclisti e più in generale per tutti i cittadini”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’apertura delle celebrazioni dell’Automobile Club di Milano, nella sede di corso Venezia dove in questi giorni è possibile ammirare la mostra fotografica curata da Glauco Cavaciuti con 49 scatti che raccontano la storia dell’Ente.

Presenti anche il vicepresidente, Marco Alparone, e una rappresentanza di assessori regionali.

“Con l’Automobile Club di Milano e con il suo presidente Geronimo La Russa – ha aggiunto il governatore – condividiamo una visione di mobilità che non considera l’auto come il ‘male assoluto’. Insieme, vogliono sostenere innovazione e sviluppo di nuovi modelli di mobilità, senza pregiudizi ideologici e con assoluto realismo. Non a caso, come Regione, siamo impegnati, a ogni livello istituzionale, per evitare che la Direttiva dell’Unione Europea sulla qualità dell’aria imponga inspiegabili limitazioni che danneggerebbero pesantemente la Lombardia anche nel settore dell’auto”.

Venerdì, in occasione dei 120 anni dell’Ente, per la prima volta nella sua storia, la ‘1.000 Miglia’ arriverà in piazza Duomo.

Le vetture proseguiranno poi la loro marcia fino a ‘City Life’, dove rimarranno esposte in un vero e proprio museo a cielo aperto. Sabato, dalle ore 7.30, le vetture transiteranno prima davanti alla sede dell’ACI di Corso Venezia per raggiungere l’Aeronautica Militare, in piazza Novelli, che celebra il proprio centenario.

