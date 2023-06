Torna la gara internazionale di canoa velocità ad Auronzo di Cadore

Al via per la prova generale dei Mondiali

(Mi-lorenteggio.com) Auronzo di Cadore, 15 giugno 2023 – 500 atleti provenienti da 40 club italiani e 15 rappresentative straniere di club e squadre nazionali provenienti da Croazia, Slovenia, Germania, Austria, Svizzera, Slovacchia e Egitto solcheranno le acque del lago di Santa Caterina e del nuovo campo di regata predisposto per i Mondiali di Canoa (4-9 luglio 2023).

L’inizio delle gare è previsto venerdì 16 giugno alle ore 08:30 con le prime batterie eliminatorie sulla distanza dei 1000 metri. Canoe (C1 singolo, C2 doppio, C4 quadruplo) e Kayak (K1, K2, K4), maschili e femminili o misti (nuova modalità di composizione degli equipaggi per i C2/K2 e C4/K4).

La Gara Internazionale, ormai una “classica”, giunta alla 42ma edizione, quest’anno è stata anticipata rispetto al periodo di fine giugno o inizio luglio, con una minore partecipazione dei molti atleti impegnati nelle fasi degli esami di stato.

Una prova generale per vedere già posizionata la torre di arrivo, l’area atleti, l’area tecnica del controllo imbarcazioni e la grande area catering predisposte per l’evento intercontinentale di inizio luglio, molto atteso da tutta la canoa italiana e mondiale.

Grande accoglienza da parte del paese di Auronzo di Cadore che rinnova il proprio connubio con la canoa, in particolare con gli affezionati club italiani che anche quest’anno non hanno mancato l’appuntamento, grazie anche alla volontà dell’Associazione Venice Canoe & Dragon Boat asd che, seppur molto impegnata per l’organizzazione dei Mondiali, non ha voluto far mancare questa fantastica occasione ai moltissimi atleti che amano gareggiare ad Auronzo.

Le gare saranno in diretta streaming sul canale YouTube #Auronzocanoe. La manifestazione potrà essere seguita anche sui social Facebook e Instagram @venicecanoe #venicecanoe.