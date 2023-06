20 GIOVANI CLIMBERS AZZURRI PRONTI AD AFFONTARE LE VIE TRACCIATE IN SVIZZERA PER LA 1° COPPA EUROPA GIOVANILE LEAD

Si disputerà il 17 e 18 giugno al Magnet di Niederwangen (Berna) il primo appuntamento di Coppa Europa Giovanile dedicato alla specialità con la corda.

I 20 atleti portabandiera della Nazionale italiana saranno per l’Under 16: Elena Brunetti (Climbing Side Roma), campionessa Italiana nel 2022 e anche nel 2023, nel recente Campionato Italiano di San Martino di Castrozza; Emma Gregorotti (ASD King Rock Climbing) vice campionessa italiana 2023; Emma Crosara (XFighter Team ASD); Michele Scarlatti (Rock Brescia ASD); Andrea Chelleris (ASD Teste di Pietra) vice campione italiano 2023; Giovanni Bagnoli (ASD Crazy Center – E.T.S.) bronzo agli ultimi Campionati Italiani giovanili.

Per l’Under 18: la bolzanina Vanessa Kofler (AVS Passeier) che fa parte della Nazionale italiana e ha partecipato dal 2021 ad oggi a 9 competizioni internazionali; Elsa Giupponi (AVS Meran), bronzo ai campionati italiani 2023; Matilda Liù Moar (AVS Brixen); il mantovano Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team ASD), campione italiano 2023; il roveretano Gioele Piffer (ASD Arco Climbing) argento ai Campionati Italiani 2023; il faentino Ernesto Placci (Orobia ASD) bronzo ai Campionati Italiani 2023; Luca Selvinelli (ASD Gruppo Koren).

Per l’Under 20: la spezzina Viola Battistella (Fiamme Oro Moena), pluricampionessa Italiana, fra cui oro nel 2022, bronzo nel 2023, che vanta la partecipazione a numerose competizioni internazionali in maglia azzurra a partire dal 2018, compresi i Mondiali giovanili di Dallas 2022; la piacentina Savina Nicelli (Macaco ASD), campionessa italiana 2023, 10° posto ai Mondiali giovanili di Dallas 2022 e che vanta 11 partecipazioni a competizioni internazionali dal 2021; Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco ASD); Luca Boldrini (Deva Wall ASD); il bressanonese Samuel Perntaler (AVS Brixen) campione italiano 2023; il carpigiano Anselmo Bazzani (Parma Climbing ASD) argento ai Campionati Italiani 2023; il romano Tommaso Lamboglia (Rock Dreams SSD), bronzo ai Campionati Italiani 2023.

Il programma di gara prevede per sabato 17 giugno dalle ore 9.00 le qualifiche maschili Under 20 e Under 16 e le qualifiche femminili Under 18. Dalle ore 14.30 sarà invece il turno delle qualifiche femminili Under 20 e Under 16, nonché delle qualifiche maschili Under 18

Domenica 18 giugno a partire dalle ore 10.15 si svolgeranno le finali femminili e maschili U16, dalle ore 11.30 le finali femminili e maschili U18 e dalle ore 13.00 le finali femminili e maschili U20.