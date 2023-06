L’ambulatorio dentistico resti sul nostro territorio

I sindaci Fabio Bottero, Lara Carano, Salvatore Gattuso, Rino Pruiti, Gianni Triulzi e

(mi-lorenteggio.com) Sud ovest Milano, 16 giugno 2022 – I sindaci dei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio scendono in piazza insieme ad associazioni e cittadinanza per chiedere ad ASST Rhodense di mantenere nel Sud ovest milanese l’ambulatorio di odontoiatria.

Oggi si trova nei locali della Casa di comunita” di via dei Lavoratori a Corsico dove, nei prossimi due anni, sono previsti lavori di ristrutturazione. Per questo, ASST Rhodense intende trasferirlo nella sede di Arese.

Giovedì 22 giugno alle ore 18 si terra” un presidio davanti alla Casa di Comunità di via dei Lavoratori: una prima iniziativa per garantire alla cittadinanza un servizio indispensabile.

Triulzi e Fabio Bottero ritengono necessario mantenere il “dentista sociale” sul territorio soprattutto a sostegno delle persone piu” fragili.

I numeri parlano chiaro, da ottobre 2022 a marzo 2023 sono state erogate 2190 prestazioni, di cui 1617 a residenti nel distretto (74%) per circa 800 persone: 842 per residenti nel Comune di Corsico, 333 di Buccinasco, 204 di Cesano Boscone, 118 di Trezzano sul Naviglio, 115 di Assago, 5 di Cusago.

“Assago e” sempre stato un Comune vicino ai piu” fragili – dichiara Lara Carano, sindaco di Assago – e quindi non garantire piu” un servizio così” essenziale come quello odontoiatrico in un Comune limitrofo, come e” sempre stato, e” un grande problema per la cittadinanza. Il trasferimento ad Arese non risolve il problema perche9 e” impensabile che le persone anziane e i disabili si spostino così” lontano”.

“Non possiamo lasciare i nostri cittadini senza il dentista – dichiara Rino Pruiti, sindaco di

Buccinasco – perche9 l’odontoiatria e” un servizio essenziale per la cittadinanza: ci siamo battuti e continueremo a batterci per assicurare un presidio di medicina territoriale e garantire la salute dei nostri residenti, in particolare per chi non puo” permettersi visite private e per chi ha difficolta” negli spostamenti”.

“I dati pubblicati dall’Istat il 14 giugno – dichiara Salvatore Gattuso, sindaco di Cesano Boscone – evidenziano che il rischio di poverta” o esclusione sociale riguarda, in media, circa un quarto della popolazione. I timidi segnali di ripresa dell’economia non hanno ridotto il rischio di poverta”. Di fronte a uno scenario del genere e considerando che la nostra area territoriale presenta una delle maggiori situazioni di criticita” sociale di tutta la Citta” metropolitana, ritengo che eliminare un presidio strategico come il ‘dentista sociale’ sia un errore politico, prima ancora che tecnico.

Regione Lombardia deve tenere conto che molte famiglie, come dimostrano i dati, usufruiscono di un servizio che, dopo il trasferimento ad Arese, verrebbe di fatto cancellato per i nostri cittadini,che non sarebbero in grado di spostarsi agevolmente nella nuova sede. Non dobbiamo, infatti, nasconderci dietro a un dito. La chiusura di Corsico non sara” solo temporanea. Ed e” incredibile che qualcuno si ostini a farci credere che sia così””.

“L’odontoiatria sociale – dichiara Stefano Martino Ventura, sindaco di Corsico – si rivolge ai

pazienti piu” fragili dei nostri Comuni, tra cui minori, anziani, disabili, utenti del centro psico-

sociale e persone che non hanno la possibilita” di accedere al mercato privato. Un servizio così” importante e delicato svolto da tanti anni nel nostro distretto, per cui tengo a ringraziare i medici della struttura per il loro lavoro, non puo” essere in alcun modo trasferito lontano ad Arese. Perquesto chiediamo ai cittadini e alle associazioni che credono in una sanita” di prossimita” accessibile a tutti di partecipare al presidio e di sostenere tutti insieme l’odontoiatria sociale”.

“Anche se i cittadini di Cusago che utilizzano i servizi dell’ambulatorio sono relativamente pochi – dichiara Gianni Triulzi, sindaco di Cusago – ritengo assolutamente scorretto e improprio togliere alle fasce piu” deboli un servizio così” importante che impatta in modo significativo sulla qualita” della vita delle persone”.

“Il trasferimento anche temporaneo dell’ambulatorio dentistico – dichiara Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio – non e” una soluzione: nessuno pensi di scaricare sui Comuni un evidente disservizio ai cittadini. Mi aspetto da ASST un’azione determinata perche9 le persone hanno bisogno adesso e non devono perdere la possibilita” di curarsi per un mancanza di strategiaorganizzativa”.



