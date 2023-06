La Mille Miglia per la prima volta a Milano: passaggio in Duomo e a City Life – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2023 – Intorno alle 8 di ieri mattna è partita da Parma la quarta tappa della 1000 Miglia 2023. A circa 600 chilometri dal traguardo finale.

La giornata ha avuto inizio con un blocco di 10 Prove Cronometrate concatenate all’interno dell’Aeroporto Militare di San Damiano valide per il Trofeo “Cent’anni dell’Aeronautica Militare Italiana” seguite da un Controllo Timbro. La corsa ha attraversato i territori dell’Oltrepò Pavese e della Valle Versa, prima di giungere a Pavia per il Controllo Orario percorrendo tutta la Strada Nuova fino al Ponte Coperto e fare poi rotta ad Ovest.

Poi l’atteso transito in Piemonte, novità assoluta nella storia della rievocazione con due soli precedenti nella gara di velocità, il 1947 e il 1948. Alessandria è stato il primo comune a dare il benvenuto al convoglio storico e ha ospita gli equipaggi per il pranzo di gara, servito fra gli iconici porticati di Piazza Garibaldi che richiamano il fascino irresistibile della Belle Epoque.

Intorno alle 19 i partecipanti sono giunti finalmente a Milano (preceduta di circa un’ora dal Ferrari Tribute) e vi ha fatto tappa per la prima volta nella sua storia. Ad impreziosire il passaggio l’autorizzazione da parte del Comune per la Maserati C20 Cielo del progetto 1000 MAD a percorrere l’intero tratto cittadino in modalità di guida autonoma. In Piazza Duomo è avvenuto il Controllo Timbro per festeggiare i 120 anni di ACI Milano. Per finire, l’ultimo Controllo Orario di giornata a City Life prima della sfilata finale di chiusura giornata.

Stamane all’alba la corsa è ripartita da Corso Sempione con la quinta tappa da Milano a Brescia, dove in serata si concluderà l’edizione 2023.

V. A.