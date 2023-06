EUROPEAN GAMES DI CRACOVIA: 11 ATLETI DELLA FEDERAZIONE ARRAMPICATA NELLA DELEGAZIONE ITALIANA

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 20 giugno 2023 – La terza edizione dei Giochi Europei 2023 si disputerà dal 21 giugno al 2 luglio in Polonia, con la partecipazione di circa 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi di tutto il mondo. La delegazione italiana è composta da 331 atleti impegnati in 25 delle 28 discipline in programma. Gli alfieri nella Cerimonia d’Apertura del 21 giugno, allo Stadio Municipale Henryk Reyman, saranno la judoka Odette Giuffrida e l’arciere Mauro Nespoli.

La Nazionale di arrampicata sportiva si presenta con 11 atleti (6 donne – 5 uomini): Per la Speed Beatrice Anna Colli, Giulia Randi, Ludovico Fossali, Matteo Zurloni. Per la Lead Claudia Ghisolfi, Ilaria Maria Scolaris, Giorgio Tomatis, Davide Colombo, e per il Boulder Francesca Matuella, Giulia Medici e Pietro Vidi.

Una particolare attenzione va ai velocisti Matteo Zurloni, che lo scorso 22 aprile ha fermato il cronometro a 5.046 in Coppa Italia, e Ludovico Fossali, che meno di un mese fa ha realizzato il record europeo scalando in 5.20” nella tappa di Coppa del mondo a Salt Lake City. Grandi aspettative anche da Beatrice Colli, che nella recente tappa di Coppa Italia ha fermato il cronometro a 6,90”, prima italiana ad abbattere la barriera dei 7 secondi e fra le uniche 4 in Europa (assieme alle 3 migliori sprinter polacche) ad essere riuscita a raggiungere questo traguardo. Pure Giulia Randi, che fino alla settimana scorsa deteneva il record italiano, cercherà di farsi valere.

Le competizioni di arrampicata si svolgeranno a Tarnow e sono previste in calendario dal 22 al 25 giugno. Si disputeranno le singole specialità (Lead, Boulder e Speed), ma non la combinata (come accadrà invece ai Giochi Olimpici).

Il programma prevede per giovedì 22 giugno la Speed femminile alle ore 18.30, venerdì 23 la semifinale maschile e femminile di Lead a partire dalle ore 11.30 e la Speed maschile alle ore 19.15. Sabato 24 si svolgeranno le semifinali di Boulder maschile alle ore 11.00 e quelle femminili alle ore 14.30, la finale di Lead maschile alle ore 20.00 e la finale femminile alle ore 21.00. Domenica 25 si terrà la finale di Boulder maschile alle ore 17.30, e la finale femminile alle ore 20.00.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Italia Team del Coni.