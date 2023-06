MILANO È MEMORIA. DOMANI IN VIA BESSARIONE 42 LA CITTA’ RICORDA LUCIANO TAJOLI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2023 – Domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 16:45 in via Bessarione 42, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il Presidente del Municipio 4 Stefano Bianco scopriranno una targa in ricordo di Luciano Tajoli (1920-1996). La realizzazione della targa commemorativa per Luciano Tajoli rientra nel palinsesto di iniziative di Milano è Memoria.

Luciano Tajoli nasce il 17 aprile 1920 in via Chiaravallese nell’allora Comune di Vigentino. Sin dalla giovane età si distingue per le sue doti canore grazie alle quali arriva a vendere ben 45 milioni di dischi. Insieme alla carriera di cantante debutta anche nel cinema partecipando a più di venti pellicole cinematografiche che lo rendono celebre in Italia e nel mondo.

L’opportunità di porre una targa in ricordo di questo artista molto popolare e molto amato è stata posta all’attenzione della Giunta comunale dal Municipio 4 con l’indicazione di porla sulle pareti dello stabile di via Bessarione 42, l’antica via Chiaravallese del Comune di Vigentino, dove l’artista nacque prima dell’annessione del piccolo borgo al Comune di Milano, avvenuta nel 1923.

