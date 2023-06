Obiettivo Trezzano”, terza edizione del concorso fotografico

(Mi-lorenteggio.com Trezzano sul Naviglio, 20 giugno 2023 – “Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”, diceva Confucio.

È dedicata al lavoro e alle tante attività presenti a Trezzano, dalle aziende ai negozi ai servizi alle botteghe, la terza edizione del concorso fotografico Obiettivo Trezzano, organizzato dall’assessorato alle Politiche ambientali del Comune di Trezzano sul Naviglio. Il titolo è infatti: “Punti di vista: il lavoro a Trezzano”.

“Questa iniziativa – spiega l’assessora Cristina De Filippi – invita a raccontare, attraverso le immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta: Trezzano e il suo territorio, con le sue pluralità di vita, con i suoi ritmi e le relazioni, con il valore del lavoro e delle persone. Quante attività in questo piccolo Paese, quante persone che contribuiscono a renderlo forse migliore, quanto valore in chi ogni giorno mette una parte importante del proprio tempo a servizio di bambini, anziani, territorio. Quanta laboriosità nelle piccole aziende, nei negozi, nelle botteghe, negli uffici… scopritela, coglietene l’essenza, raccontatela in un’immagine, raccontate il lavoro in ciascuno dei molteplici ambiti in cui si realizza”.

“Trezzano è il suo lavoro – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – e non vediamo l’ora di vederne valorizzati i suoi vari aspetti attraverso lo sguardo artistico dei nostri fotografi: negli anni è molto cresciuta la sinergia con le imprese del territorio, siano esse piccoli negozi e laboratori, siano grandi aziende di respiro internazionale. Tutte rappresentano lo sviluppo del nostro territorio, sono luoghi inclusivi e costituiscono micro-comunità che giorno per giorno contribuiscono alla crescita di Trezzano”.

La partecipazione al concorso, entro il 25 ottobre 2023, è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età.

