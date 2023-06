PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA INAUGURA ESPOSIZIONE MARCELLO MORANDINI: ARTE PROTAGONISTA NEI NOSTRI SPAZI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2023 – Cinque opere del maestro Marcello Morandini arrivano a Milano per essere esposte in due tra le più importanti istituzioni della città che ospitano nelle loro sedi un’ampia collezione di arte contemporanea: il Palazzo della Regione Lombardia e l’Università Bocconi.

Tra i cinque lavori creati negli ultimi decenni con tecniche e materiali diversi (dal cartoncino al legno), tre sono state messe a disposizione della Regione.

Le nuove opere, due sculture e un pannello da muro, si potranno ammirare da oggi nel Foyer del ‘Testori’, una vera e propria galleria, situata all’ingresso dell’Auditorium al piano terra di Palazzo Lombardia, che riunisce già alcune significative sculture di Salvatore Fiume e Helidon Xhixha.

Le due sculture di Morandini, 563 A e 573 A, sono state progettate per la personale del 2014 alla GNAM di Roma e realizzate in laminato stratificato Print HPL Abet Laminati. Una, 563 A, è tra le opere più importanti della collezione della Fondazione Marcello Morandini di Varese ed è stata concessa in comodato d’uso alla Regione.

“Aprire i nostri spazi ai cittadini – spiega il presidente Attilio Fontana, che oggi ha inaugurato l’esposizione – è un modo d’agire che ha caratterizzato la scorsa legislatura e che continua a essere file rouge di quella in corso. Se poi protagonista è la cultura, in una forma artistica come quella del grande Marcello Morandini, allora il connubio diventa perfetto e certamente di altissima qualità”.

“Sono felice e onorato di questa collaborazione con il presidente Attilio Fontana con il quale c’è reciproca stima” racconta Marcello Morandini. “Abbiamo lavorato tanto insieme, quando lui era sindaco di Varese, per la cultura della città. Anche il progetto della mia Fondazione a Varese è nato in quel periodo ed è stato fortemente voluto da Fontana”.

Saranno invece due le opere che a settembre 2023 arricchiranno la nuova edizione di Bocconi Art Gallery, progetto dedicato all’arte contemporanea del prestigioso ateneo milanese che ogni anno apre le porte alla città con visite, incontri e una grande mostra di artisti affermati e giovani emergenti italiani e internazionali.

Nato nel 2009 con l’idea di offrire agli studenti una prospettiva diversa sul mondo attraverso il linguaggio dell’arte del nostro tempo, Bocconi Art Gallery è cresciuto negli anni arrivando a portare a Milano centinaia di opere da tutto il mondo, grazie alla collaborazione di artisti, collezionisti, gallerie, fondazioni, musei italiani e stranieri. Le opere sono concesse in comodato d’uso, ma alcune sono state poi donate e sono diventate parte di una collezione permanente dell’Università che oggi conta 17 opere.

Il maestro Morandini esporrà 368 e 369, due composizioni geometriche ed esemplari unici realizzati nel 1994, costituiti da otto cartoncini circolari, bianchi, neri e grigi, disposti a cerchio su muro.

Redazione