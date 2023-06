Cinque Mulini Summer Night: venerdì 23 giugno la corsa di San Vittore Olona presenta tre novità

(mi-lorenteggio.com) San Vittore Olone, 21 giugno 2023 – Un nome che è garanzia di sport, natura, ma anche di grande festa. Torna a San Vittore Olona venerdì 23 giugno la Cinque Mulini Summer Night – memorial Vittorio Franchi, appuntamento podistico giunto alla sua undicesima edizione che ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nelle gare non competitive. Merito del nome, che richiama il cross più famoso, merito anche di un’organizzazione che cura ogni dettaglio della manifestazione e punta sempre a rinnovarla. Promossa dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, con il patrocinio del Comune di San Vittore Olona, è realizzata con il sostegno, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, di Nemo Internet service provider, Eurospin e Oxyburn.

Tra i tre percorsi previsti ci sono delle importanti novità: la Mini Summer Night, prova riservata ai ragazzi fino ai 12 anni, si snoda su un tracciato da un km; il percorso più “classico” per podisti e nordic walker è stato portato a 5,1 km e attraversa le strade del paese e, come da tradizione, anche i celebri Mulini, costeggiando prati e fattorie; novità 2023 la “camminata metabolica” da 2,5 km. Qui i partecipanti, dotati di cuffie, si fermeranno in più punti sul tracciato per effettuare degli esercizi specifici per migliorare il metabolismo, la postura, la circolazione e la micro-circolazione.

Da quest’anno, la Cinque Mulini Summer Night si apre anche agli amici a quattro zampe, con una finalità benefica: è infatti possibile partecipare con il proprio animale e la quota di iscrizione (3 euro) sarà devoluta all’associazione Cane Terapia.

Altra novità per questa undicesima edizione è la diretta tv garantita dall’Internet service provider del Legnanese Nemo. «Siamo un operatore di telecomunicazioni che opera a stretto contatto con questo territorio nell’accompagnarlo verso una sempre maggiore digitalizzazione attraverso connessioni su misura per privati e aziende – dice il fondatore e amministratore unico Marco Liss -. Grazie alla nostra in fibra ottica che è presente sul territorio garantiremo la diretta online della Cinque Mulini Summer Night. Sarà infatti possibile seguirla sullo schermo posto in piazza Italia e sul digitale terrestre, canale 79 Onetv».

A fare da contorno all’intera manifestazione, le associazioni sportive di San Vittore Olona e dei Comuni limitrofi che si esibiranno sul piazzale della chiesa. Presenza ormai storica, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha confermato il sostegno all’Unione Sportiva San Vittore 1906. «Questa manifestazione si arricchisce di anno in anno di valor», dice il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «Accanto al valore sportivo, che già nel nome richiama il cross internazionale che si svolge a gennaio, ha acquistato sempre più valore sociale: la Cinque Mulini Summer Night è una festa che dà spazio al mondo del volontariato e del no profit. Sono aspetti importanti per una banca di comunità come la nostra che si pone al fianco del territorio per essere partner nei percorsi di crescita».

Il programma prevede il ritrovo in piazza Italia a San Vittore Olona. Alle 20 la partenza della Mini Summer Night da via Vittorio Veneto. Alle 20.30 il via alla Cinque Mulini Summer Night e alla “camminata metabolica”. Al termine sono previste le premiazioni sul sagrato della chiesa che, come da tradizione, renderanno omaggio a tutti i partecipanti: dai primi classificati ai gruppi più numerosi, dal più giovane corridore a quello meno giovane. Non mancherà anche l’elezione di Miss e Mister Summer Night.

Per iscriversi è possibile rivolgersi alla sede dell’Unione sportiva San Vittore Olona 1906 in piazza Italia 16 , Mercoledì 21 e Giovedì 22 giugno: dalle 21 alle 23, oppure presso gli esercizi commerciali Yes We Run (corso Matteotti,14 a Castellanza), Demo Sport (via Santa Maria, 54 a Parabiago), Brogioli Sport (via Monte Bianco, 122 a Samarate), Elettrodomus (corso Sempione, 72 a San Vittore Olona), Cartolibreria Barbetta (via Roma, 22 a San Vittore Olona) e New Pharm (via Turati 111, Cerro Maggiore). Per le iscrizioni online: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cinque-mulini-summer-night-2023/?lang=it

Ulteriori informazioni sul sito www.cinquemulini.org.