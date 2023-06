Corsico. Un nuovo pick-up per la Protezione Civile – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 giugno 2023 – Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo pickup per il Gruppo comunale di protezione civile “Giorgio Ravasenghi”. Nel centro storico, insieme al sindaco Stefano Martino Ventura, c’erano l’assessore Stefano Salcuni e il coordinatore del Gruppo, Fabio Mombelli.

«Ci eravamo impegnati a garantire nuove risorse da mettere a disposizione dei volontari – spiega l’assessore Stefano Salcuni – e così è stato. Grazie al prezioso lavoro della segreteria del Comando, abbiamo partecipato al bando regionale e ricevuto il finanziamento del 90% per acquistare il nuovo automezzo, dotato dell’allestimento necessario».



Per rafforzare il sistema di protezione civile della città, l’amministrazione comunale ha provveduto anche ad acquistare divise e attrezzature tecniche per un impegno economico complessivo di circa 20mila euro.

«Credo che ogni investimento a favore della protezione civile – prosegue l’assessore Salcuni – sia innanzitutto un investimento che guarda al futuro in termini di sicurezza e prevenzione. Gli oltre cinquanta volontari che ne fanno parte sono un orgoglio per la città. Li ringrazio tutti, assieme al coordinatore Fabio Mombelli, per il loro grande impegno».

Il Gruppo comunale di protezione civile è stato costituito nel 2001 ed è stato successivamente intitolato a Giorgio Ravasenghi, tra i primi volontari non dipendenti comunali. A oggi, il gruppo – che opera prevalentemente in ambito logistico e idrogeologico – è costituito da cinquantotto volontari, di cui diciassette hanno aderito dal 2021.

