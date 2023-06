BCM23 | PAROLE IN GIARDINO – Quarto appuntamento martedì 4 luglio ore 18.30 a Palazzo Crivelli

Milano, 23 giugno 2023. Martedì 4 luglio alle 18.30 nel giardino di Palazzo Crivelli, sede della Casa d’Aste Il Ponte (all’altezza del civico 6 di via dei Cavalieri del Santo Sepolcro), si terrà il quarto incontro del ciclo Parole in giardino, un’iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi più belli di Milano.

Fondata nel 1974 a Milano nelle settecentesche sale di Palazzo Crivelli, Il Ponte Casa d’Aste cela un giardino nel cuore della città, con aiuole fiorite, alberi dalle larghe fronde e uno specchio d’acqua; in questa cornice si terrà il dialogo tra la direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e la scrittrice Raffaella Romagnolo, autrice del libro Il cedro del Libano (Aboca Edizioni); dopo la conversazione sono previste alcune letture ad alta voce di brani scelti tratti dal libro, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

L’iniziativa si svolge nell’ambito di BookCity durante l’anno, la serie di incontri e presentazioni che non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta; gli incontri di BookCity durante l’anno mirano soprattutto a stimolare l’incontro, lo scambio e la collaborazione delle istituzioni culturali della città, innescando un meccanismo di connessioni e suggestioni reciproche che permettono alla manifestazione di crescere e alla sua città di partecipare, insieme ai lettori, a questo processo.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su bookcitymilano.it.

In caso di pioggia l’incontro sarà annullato.