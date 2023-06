Malamovida, anche il Comune di Lissone sottoscrive il Protocollo in Prefettura

E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Prefettura di Monza e Brianza, Comuni, Confcommercio e Confesercenti per garantire sicurezza, prevenire o arginare intemperanze nelle ore serali e notturne, fenomeni noti come “malamovida”.



Anche il Comune di Lissone ha sottoscritto il documento che impegna le parti coinvolte a mettere in atto delle buone pratiche per una corretta gestione del fenomeno dell’aggregazione giovanile, soprattutto nelle zone che durante la stagione estiva sono più caratterizzate da eventi di intrattenimento durante la stagione estiva. L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Tra le misure previste dal protocollo c’è il potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine per prevenire episodi di violenza e reprimere comportamenti illeciti. Inoltre, è prevista la promozione di attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte ai giovani e il rafforzamento della collaborazione tra le autorità locali e le associazioni di categoria, al fine di adottare strategie comuni per gestire al meglio gli eventi e le occasioni di intrattenimento che caratterizzano la stagione estiva.

“Abbiamo sottoscritto convintamente questo protocollo, in quanto – dichiara il sindaco Laura Borella – vogliamo che Lissone diventi una città sempre più viva e ricca di iniziative sia per i giovani che per i meno giovani. Al contempo, però, dobbiamo evitare che si verifichino situazioni di disagio. La collaborazione con le forze dell’ordine e gli esercenti, ci consente di intensificare sia le attività di controllo del territorio, sia quelle di sensibilizzazione al rispetto delle regole”.



L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di potenziamento della sicurezza.

“Ricordo che nelle scorse settimane, grazie a un contributo regionale, abbiamo approvato il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale finalizzato ad accertare illeciti e consentire il presidio di aree sensibili. Le nuove telecamere – aggiunge il primo cittadino – saranno collocate in punti strategici della città, per monitorare al meglio queste aree e prevenire attività criminali come furti, aggressioni o vandalismo. Ma non solo: nei mesi scorsi abbiamo avviato il potenziamento del Corpo di Polizia locale, ritenuto necessario alla luce della popolazione residente in Città, al flusso di veicoli e persone sul territorio comunale e alle numerose attività commerciali e produttive presenti. In pratica, un piano di controllo del territorio che andrà ben oltre la stagione estiva e che siamo certi contribuirà a garantire maggiore sicurezza ai lissonesi”.

V.A.