Pasta Garofalo e PlayStation: golosi appuntamenti dedicati a Play Your Pasta, il nuovo formato in limited edition

Un concorso a premi e un invito a gustare Play Your Pasta sono irendez-vous dedicati agli appassionati di videogiochi e amanti della pasta che trasformano la cucina in un gioco da fare insieme!

(mi-lorenteggio.com) Gragnano, 23 giugno 2023 – Il Pastificio Garofalo, in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia, annuncia invitanti appuntamenti dedicati a Play Your Pasta, il nuovo formato di Pasta Garofalo in limited edition.

Triangolo, cerchio, quadrato e croce, sono le forme geometriche che compongono lo speciale

formato ispirato ai simboli iconici di PlayStation®. Con un packaging colorato e una grafica

vivace è già sugli scaffali della distribuzione italiana.

Divertente e buonissimo nel piatto, l’originale formato di pasta dà vita a un articolato progetto di co-branding tra due mondi apparentemente diversi, quello della pasta e quello dei

videogiochi. Due sfere dominate da passioni differenti che rivelano come la diversità

generazionale tra genitori – campioni di gestione domestica – e figli – amanti dei videogiochi –

è solo apparente. Non importa qual è il proprio gioco preferito, quale sia il proprio ruolo in

famiglia, quale età abbiano i propri sfidanti e quale sia il campo di gioco. Ai fornelli o alla

console l’importante è giocare insieme, come esclamato dal claim della campagna: LA PASTA è UN GIOCO DA FARE INSIEME.

Cosi Play Your Pasta è, in assoluto, il formato di pasta che mette d’accordo intere generazioni e rivela la cucina un momento di gioco e condivisione.

Ideato a supporto di questa straordinaria collaborazione cross-target, è il concorso a premi PlayYourPasta con un sito web dedicato, che a partire dal 21 giugno invita gli utenti ad unire le forze per riuscire nella missione di rispondere ai quiz che riguarderanno il mondo della

pasta e del gaming e provare a vincere uno dei tanti premi in palio firmati Garofalo e

PlayStation® e partecipare all’estrazione finale.

Il contest prevede due formule:

Instant Win: formula che invita a un gioco di squadra per rispondere a quiz settimanali,

legati al mondo Garofalo e a quello PlayStation®, per provare a vincere subito una delle 150

Card PlayStation®Store del valore di € 20 l’una e una delle 150 Box Degustazione firmate

Garofalo.

Estrazione finale: modalità che permette di vincere come premio finale una console PS5®

e una fornitura annuale di Pasta Garofalo di 20Kg.

Per provare ad avere maggiori possibilità di essere estratti, è possibile trasformarsi in

creator e partecipare al Contest Instagram #PlayYourPasta. Basta scattare una foto che mette insieme il mondo di Pasta Garofalo e PlayStation®, caricarla sul proprio feed e renderla pubblica unitamente all’hashtag #PlayYourPasta, #pastagarofalo e taggando @pastagarofaloit @playstationit

Per il weekend del 24 e 25 giugno, presso l’Aldente Pasta Bar – Via dei Bossi 7 con ingresso

Via Broletto – è fissato l’appuntamento per tutti gli appassionati di videogiochi e amanti della

buona tavola che potranno gustare un piatto di pasta con l’esclusivo formato Play Your

Pasta declinato in alcune delle ricette tipiche della tradizione italiana.

L’iniziativa prevede una campagna di comunicazione a supporto con una pianificazione digital

e sui canali social del brand.

Pasta Garofalo

Pasta Garofalo è una realtà imprenditoriale dalla storia ultra centenaria. Dopo una serie di riassetti, nel 1997 passa sotto il controllo totale della famiglia Menna, nel capitale sociale già dal 1952. Nel 2001 il Pastificio, che negli ultimi decenni aveva concentrato il proprio business all’estero e nella produzione per conto terzi, decide di ripartire con la produzione di una linea

a marchio Garofalo destinata anche all’Italia. Nel 2002 lancia la linea Garofalo e da allora cresce esponenzialmente in un contesto molto competitivo raggiungendo una posizione di leadership nel segmento della pasta premium, a livello nazionale e internazionale, e generando un vero fenomeno di affezione al brand grazie alla qualità del prodotto, valorizzata da un sapiente mix di marketing e politiche commerciali. Nel giugno del 2014 entra nel capitale sociale dell’azienda con una partecipazione del 52%, il Gruppo

Ebro Foods (EBRO.MC), multinazionale che opera nei settori del riso, della pasta e dei condimenti, quotato alla Borsa di Madrid. Il restante 48% è controllato dell’Amministratore Delegato Massimo Menna, da decenni alla guida dell’azienda.

Scopri di più su www.pasta-garofalo.com

V.A.