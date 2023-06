Arresto cardiaco lungo il sentiero 212 in direzione rifugio Mandron: morto un escursionista

(mi-lorenteggio.com) Trento, 24 giugno 2023 – Un uomo di 84 anni, residente a Pelugo, ha perso la vita nella mattina di oggi, dopo essere stato colto da un malore lungo il sentiero 212 che conduce al rifugio Mandron, ad una quota di 2070 metri. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 9.15, quando un membro del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che si trovava proprio al rifugio, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, segnalando l’incidente.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre nella piazzola di Pinzolo e in prossimità dello stesso rifugio Mandron si metteva a disposizione il personale di zona, pronto per coadiuvare le operazioni. L’elicottero di Trentino Emergenza, dopo aver localizzato l’uomo, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, che non ha potuto purtroppo far altro che constatare il decesso. Con il supporto di un operatore della stazione di Pinzolo nel recupero della salma, e ottenuto il nulla osta dalle forze dell’ordine, il corpo dell’escursionista è stato elitrasportato alla piazzola di Pinzolo e consegnato alle autorità.

