CAMBIO INCARICHI AL LIONS CLUB MILANO NORD 92

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2023 – Nella serata del 22 Giugno si è svolta presso il NOVOTEL – Milano Ca’ Granda di Viale Suzzani a Milano la cerimonia annuale dello scambio degli incarichi per l’anno Lionistico 2023/2024.

Come consuetudine nel periodo fine giugno/inizio luglio ogni Lions Club organizza una serata per celebrare il “passaggio di consegne” tra i componenti del Consiglio Direttivo dell’anno Lionistico appena concluso (Luglio 2022/Giugno 2023) e quelli dell’anno successivo (Luglio 2023/Giugno 2024).

Il Presidente uscente Arch. Riccardo FARINA ha passato il martelletto, strumento usato per dare il classico “tocco di campana” che caratterizza l’inizio e la fine di ogni riunione Lions, alla Dott.ssa Marta GALLIANO.

Alla cerimonia, oltre a numerosi ospiti hanno partecipato sia il Governatore in carica del Distretto 108 Ib4 Avv. Marco ACCOLLA che il prossimo Governatore, che lo sostituirà dal 1° Luglio, Ing. Claudio CHIARENZA.

Durante la relazione finale dove ha illustrato l’anno appena trascorso l’Arch. Riccardo FARINA ha ringraziato tutti i soci del Club per il totale impegno nel rendere attuale la locuzione “WE SERVE”, dal 1954 motto della “The International Association of Lions Clubs nome ufficiale di quella che è meglio conosciuta come Lions Clubs International.

La Dott.ssa Marta GALLIANO durante il suo discorso programmatico ha illustrato il tema dell’anno “Autismo e inclusione” per il suo anno di mandato, ben rappresentato dal titolo che lei stessa ha voluto dare alla serata “NESSUNO ESCLUSO – Se mi ascolti con il cuore, vedrai il mondo dal mio punto di vista” sottolineando come le barriere sono spesso solo nelle nostre teste e non nei nostri cuori.

Durante la serata è stata consegnata all’Arch. Riccardo FARINA la “Melvin Jones Fellowship”, onorificenza, per Lions e non Lions che prende il nome dal fondatore Melvin Jones creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario.

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. I nostri 1,4 milioni di soci svolgono attività di servizio a livello locale e globale per contribuire ad affrontare alcune delle sfide più grandi che si affacciano all’umanità.

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) è l’ente di beneficenza di Lions Clubs International. Fondata nel 1968, la LCIF fornisce contributi per sostenere le opere compassionevoli dei Lions, dando i mezzi per realizzare il loro servizio e rispondendo alle esigenze delle comunità sia a livello locale che globale.

Redazione