TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 27 giugno al 2 luglio

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

27 giugno – 2 luglio

27 giugno

19.00 Incontro | We Are Who We Are Stratificazione di linguaggi nell’arte contemporanea

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il terzo appuntamento di We Are Who We Are. Stratificazione di linguaggi nell’arte contemporanea – un progetto di Damiano Gullì in collaborazione con Annika Pettini. Per il secondo anno, Triennale propone un approfondimento sull’arte contemporanea italiana con appuntamenti tematici legati ai progetti espositivi dell’istituzione, e un focus mirato sulla scena emergente indipendente e sui linguaggi più sperimentali, con uno sguardo trasversale e un approccio sempre più fluido rispetto alle diverse discipline.

L’incontro vede Damiano Gullì e Annika Pettini in dialogo con Stefano Comensoli, Nicolò Colciago, Cecilia Mentasti, Simona Pavoni e Giulia Mangoni.

20.30 Concerto | Club Zero. Il club dei quartieri della città. Marsiglia Belsunce

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In collaborazione con Zero, una serie di appuntamenti volti alla creazione di un “club dei quartieri” per presentare i migliori contenuti di ogni realtà cittadina (legati alle aree tematiche di Triennale e Zero): musica, arti performative, cinema, architettura, arte, letteratura, illustrazione. Lo sguardo questa volta si espande oltre i confini nazionali per arrivare a Marsiglia, dove “Tout a sort de la rue”: tutto vien fuori dalla strada.

28 giugno

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

21.00 Proiezione | Unexpected Matches. Gianfranco Brebbia

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta Unexpected Matches, un ciclo a cura di Alina Marazzi volto a indagare la relazione tra immagine filmica e musica live attraverso il coinvolgimento di musicisti e dj invitati a sonorizzare pellicole rare provenienti da archivi e cineteche oppure filmati originali realizzati ad hoc per le live performance da artisti visivi. Questo secondo appuntamento presenta una selezione di film d’artista di Gianfranco Brebbia, affidando a tre sound artist contemporanei – Attila Faravelli, Enrico Malatesta e Nicola Ratti – la sonorizzazione dal vivo dei suoi lavori più astratti. Attraverso una continua stratificazione di impulsi sonori prodotti con strumenti acustici, elettrici ed elettronici, i sound artist generano un flusso sonoro fatto di movimenti, pause, intensità e timbri variabili e differenti, che andranno ad abitare lo spazio del giardino di Triennale, creando un ambiente acustico effimero e sempre cangiante in riferimento alla proiezione filmica.

29 giugno

11.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Incontro | SENTIENT HORIZONS. Noetic Design

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Come si evolve la relazione tra essere umano e robot? Qual è il ruolo del design nel facilitare questa interazione? E quali gli orizzonti a cui guardare nella ricerca tecnologica e di progetto? Noetic Design riflette su come la cultura estetica del prodotto potrà essere applicata all’oggetto robotico per evitare di cadere nella “uncanny valley”, ovvero il fenomeno per cui gli oggetti animati troppo realistici risultano inquietanti. Intervengono: Odoardo Fioravanti, designer e founder di Odo Fioravanti Design Studio; Xavier Bellanca, Argotec; Federico Cabitza, professore universitario ed esperto di interazioni uomo-robot; Emanuele Micheli, presidente della Scuola di Robotica di Genova; Nao, robot umanoide realizzato dalla Scuola di Robotica di Genova.

18.30 Presentazione volume | Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo (2023), edito da Einaudi. Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, sarà in dialogo con l’autrice Ersilia Vaudo, astrofisica e Chief Diversity Officer di ESA, e Ferruccio De Bortoli, giornalista e autore. Nel libro, sono due le voci narranti che, intrecciandosi o in controcanto, ci raccontano l’Universo: la luce e la gravità. Dal loro racconto emerge un mondo di meraviglie, emozionanti “scosse di reale”, come le chiamava Victor Hugo, in quella vaga idea di mondo che ci concede l’esperienza umana. Tra punti di riferimento che cambiano, convinzioni lasciate alle spalle, e osservazioni sorprendenti, la scienza diventa la più grande delle avventure.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

20.30 Concerto | Triennale Milano & POCHE Cltv present effe effe

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In collaborazione con Poche Cltv, Triennale presenta un concerto nel suo giardino con la violista e compositrice Federica Furlani, in arte effe effe. Una performance che unisce le sonorità al lavoro come sound designer e compositrice per il teatro, la danza e le arti performative.

30 giugno

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

19.00 Concerto | Disco Stupenda in Triennale con Alan Sorrenti

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Sul palco di Triennale Estate, Alan Sorrenti, in compagnia della sua band Exotica, si esibisce con il suo nuovo disco che tocca tutti i periodi storici della carriera del cantautore italiano in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro. Ad accompagnare l’artista è il produttore Stefano Ceri, demiurgo dello street pop italiano, capace di colorare le nuove canzoni di Sorrenti grazie al suo italian touch in bilico tra cantautorato e dance floor. Dopo il concerto un dj set di Tommiboy & Andrea Canali.

1 luglio

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata in inglese

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Siamo Foresta

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano propone delle visite guidate alla scoperta della mostra Siamo Foresta, in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain. L’esposizione approfondisce la visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi ed esplorare l’allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo.

21.30 Concerto | Toy Tonics Jam Milano

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Toy Tonics presenta nel giardino di Triennale per una performance imperdibile composta da un dj set e un live e visual show che riempiono il palco di luce e colori. L’etichetta discografica berlinese, rappresentata dal dj e produttore italo-bavarese Kapote, è interamente dedicata alla musica dance con influenze funk e jazz, combinando strumenti reali con campionature rare e produzioni elettroniche.

2 luglio

12.00 Visita guidata | Siamo Foresta

Visita guidata in inglese

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video.