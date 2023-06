Val Brembana (Bg): due interventi oggi in poche ore per il Soccorso alpino

(mi-lorenteggio.com) VAL BREMBANA (BG), 24 giugno 2023 – Due interventi oggi in poche ore per il Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica. I nostri tecnici sono stati attivati dalla centrale di Soreu delle Alpi alle 14:00, nel comune di Piazzatorre, per un giovane caduto con la bicicletta sulla pista di downhill, mente stava scendendo dal rifugio Gramei, lungo il sentiero che va verso il paese. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre a otto tecnici della Stazione. L’infortunato è stato valutato nella parte sanitaria e trasportato in ospedale. Le squadre stavano rientrando quando è arrivato il secondo allertamento, per una donna di 65 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava nella zona del rifugio Benigni. L’elisoccorso di Como l’ha raggiunta, supportato dalle squadre territoriali del Cnsas, e trasportata in ospedale.

Redazione